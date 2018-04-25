Германия больше подходит для "Русских сезонов", чем США, считает Швыдкой

БРЯНСК, 25 апр – РИА Новости. Германия является более приемлемой площадкой для проведения фестиваля "Русские сезоны" в 2019 году, чем США при нынешних напряженных отношениях с ними, рассказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Министр культуры Владимир Мединский в середине апреля заявил, что "Русские сезоны" в 2019 году пройдут в Германии, а не в США, как это планировалось изначально.

"Мне кажется, что сегодня при наших отношениях с Соединенными Штатами, достаточно сложных и напряженных, нам бы было трудно провести такую акцию, которая была бы согласована с политическими властями страны", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сегодняшний день к проведению традиционного фестиваля русской культуры за рубежом не готовы ни американцы, ни соотечественники.

"Нам бы разобраться сейчас с количеством дипломатов, которые работают в наших посольствах. Германия в этом смысле площадка более приемлемая. Надеюсь, что я встречусь с коллегами из министерства иностранных дел Германии в середине мая, мы этот вопрос обсудим, и мне кажется, что это более реально", — отметил Швыдкой.

Он отметил, что проведение фестиваля в Германии накануне юбилея Победы, будет важным событием.