Гришковец рассказал о новом моноспектакле "Предисловие к роману"

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Премьера нового спектакля Евгения Гришковца "Предисловие к роману" состоится в Театральном центре "На Страстном" в Москве 11 и 12 мая, сообщили в пресс-службе центра.
По словам драматурга, это будет спектакль под названием "Предисловие к роману", в котором он постарается рассказать о таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа.
"Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается", — пояснил Гришковец.
Первый показ спектакля состоялся в родном городе Гришковца, в Кемерово, 14 апреля. Премьерные показы в Москве пройдут 11 и 12 мая, 15, 16 и 17 июня.