Актеры "Собибора" посетили выставку "Освобождение Европы"

Москва, 25 апр — РИА Новости. Актеры Вольфганг Черны и Филипп Рейнхардт, сыгравшие в военной драме Константина Хабенского "Собибор", посетили интерактивную фотовыставку "Освобождение Европы", открывшуюся рядом со штаб-квартирой медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. В экспозицию вошли лучшие кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника агентства — "Совинформбюро". Экскурсию для Черны и Рейнхардта провели юные волонтеры, участники образовательного проекта "Московский экскурсовод".

Выставка открылась в день старта акции "Георгиевская ленточка" 24 апреля 2018 года. Все экспонаты выставки оснащены QR-кодами, по которым желающие могут не только увидеть, но и услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова. Аудиогид доступен для всех желающих до конца мая через мобильное приложение izi.travel. В приложении собраны также фотографии с текстовыми описаниями, благодаря чему информация об уникальных снимках будет доступна и после окончания работы выставки.

Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества. Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор она стала не только всероссийской, но и международной.