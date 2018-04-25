Аронофски хотел бы снять комедию и сериал для телевидения

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Американский режиссер Даррен Аронофски, создатель таких картин, как "Реквием по мечте" и "Рестлер", хотел бы снять сериал для телевидения и думает над созданием комедии.

"Да, есть такая идея, мы сейчас находимся в процессе разработки", — сказал Аронофски в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможном создании телесериала.

Он также отметил, что у него есть задумка комедии, однако он пока не готов рассказывать подробности. "У меня есть такие мысли, пока не могу сказать ничего конкретного. Мне интересен этот жанр, осталось это облечь в интересную для меня форму", — пояснил собеседник агентства.

"Ну, в общем, в моих фильмах много смешных моментов, в "маме!", например", — подчеркнул режиссер.

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