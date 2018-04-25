Режиссер фильма "Ню" получила приз за режиссерский дебют

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режиссер фильма "Ню" Ян Гэ получила премию, учрежденную журналом InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за яркий режиссерский дебют, премию вручили на гала-ужине журнала в московском ресторане Baccarаt во вторник.

Фильм "Ню" представлен от России в официальной конкурсной программе ММКФ. Автор сценария, режиссер и продюсер фильмa — этническая китаянка, ученица Сергея Соловьева, актриса театра "Гоголь-центр" и финалистка шоу "Голос" Ян Гэ.

"Это мой первый приз … Я очень рада и очень сейчас волнуюсь", – сказала она, получая приз.

На ужине присутствовали: американский актер Джон Сэвидж ("Охотник на оленей", "Движение вверх"), французский актер Сами Насери ("Такси"), певица Кристина Орбакайте, актер Константин Крюков, продюсер Яна Рудковская, актрисы Алиса Хазанова, Катерина Шпица и другие.