Все плакали: в Ростове-на-Дону прошла премьера "Собибора"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр — РИА Новости. Более одной тысячи человек посетили киноцентр "Горизонт" в Ростове-на-Дону в день российской премьеры военной драмы "Собибор", выход которой приурочен к 75-летней годовщине восстания узников нацистского лагеря смерти, сообщила журналистам представитель киноцентра.

Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Для показа картины задействовали восемь из 12 залов киноцентра, общее число пришедших на фильм зрителей 1048 человек, вместимость всех 12 залов киноцентра составляет более полутора тысячи человек", — пояснил представитель киноцентра.

Люди в зале не дышали



Впечатлением после просмотра фильма с журналистами поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, на всех зрителей картина произвела сильное впечатление, о чем свидетельствовала царившая в кинозале тишина.

"Кажется, что я немало об этом прочитал, в том числе готовясь к сегодняшним событиям, но действительно фильм и режиссерская работа находятся на самом высоком уровне. Я иной раз, прислушиваясь к залу, испытывал ощущение, что люди не дышат, совершенно идеальная тишина, как будто в зале никого просто не было", — сказал Голубев.

По его мнению, дебютная работа Хабенского как режиссера заслуживает уважения и одобрения.

"В очередной раз задумываешься над тем, в каких условиях Александр Печерский собрал, воодушевил людей бороться за свою жизнь, сегодня нам ничего другого не остается, как сохранить память об этом подвиге в назидание потомкам. Уверен, что в ближайшее время будет немало комментариев от самых разных людей — от тех, кто имел к этим событиям непосредственное отношение, от участников войны, узников концлагерей", — подчеркнул губернатор.

Мы все плакали в зале



Милана Ручкина, студентка пятого курса Ростовской консерватории имени Сергея Рахманинова, рассказала РИА Новости, что зрители во время просмотра картины "Собибор" не могли сдержать слез.

"Очень тяжелый фильм, но в то же время это правда, это то, что было в истории. Хочется, чтобы все, и молодое поколение в том числе, помнили об этом, ценили то счастье, которое у нас сейчас есть. Мы все плакали во время фильма, потому что это действительно тяжело. Большое спасибо, что сняли фильм о таком герое, потому что, даже живя в Ростове, мы не все знали о подвиге Александра Печерского", — рассказала Ручкина.

"Очень сильное кино, очень жестокая история, показана правда жизни. История показывает, что к некоторым народам было несправедливое отношение. Очень хорошо, что снимают такие фильмы, не скрывая и не закрашивая всю ту жестокость, которую испытали на себе люди во время войны. Такие картины нужно снимать", — поделился впечатлениями после просмотра военной драмы еще один ростовчанин Николай.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.