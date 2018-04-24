Швыдкой рассказал о мероприятиях перекрестного года России и Японии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более 300 мероприятий пройдут в рамках перекрестного Года Японии и России, заявил на пресс- конференции в ГАБТ во вторник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Последний год активизировались всесторонние связи с Японией в сфере политической, экономической, культурной… И я думаю, что сегодня созданы все условия для того, чтобы этот перекрестный год прошел успешно", — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что это будет не только год культуры, а год, который охватывает также и все прочие сферы — экономики, науки, экологии, медицины. "Этот год станет важной вехой в отношениях Японии и России", — подчеркнул он.

Что касается культурных мероприятий, то Швыдкой отметил огромный успех выставки "Французский пейзаж XVII-XIX веков", которая открылась в Токио 13 апреля. В сентябре пройдут гастроли знаменитого театра "Кабуки" в Москве и Санкт- Петербурге.

"Российская программа откроется в Токио выступлением Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева, в котором примут участие и японские солисты. В рамках перекрестного года выступит Цирк Максима Никулина и Большой Московский цирк, пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана в 2019 году и Андрей Кончаловский представит свою чеховскую серию спектаклей", — отметил он.