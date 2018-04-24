В Воронеже похоронили бывшего басиста группы "Сектор газа"

ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости. Бывшего бас-гитариста известной рок-группы "Сектор газа" Сергея Тупикина похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа, сообщил РИА Новости присутствовавший на похоронах поклонник творчества группы.

Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети "ВКонтакте" на странице поклонников группы. Представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы пояснил РИА Новости, что смерть наступила в ночь на 23 апреля, однако ее причину не раскрыл, сказав, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

"Похоронили на Юго-Западном кладбище, третья очередь — "Дубки", — сказал собеседник агентства. По его словам, проститься с музыкантом пришли друзья и близкие — 35 человек.

Сергей Тупикин был бас-гитаристом "Сектора газа" на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах.

Согласно данным сайта поклонников группы "Сектор газа", в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.