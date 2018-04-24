Пелевин, Быков и Глуховский претендуют на премию "Большая книга"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Произведения Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Алексея Варламова, Павла Басинского, Виктора Пелевина и других авторов вошли в длинный список литературной премии "Большая книга", список имен озвучил на пресс-конференции во вторник председатель Совета экспертов Михаил Бутов.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получит 3 миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона рублей, третье — 1 миллион рублей.

"Сезон был необычный. Дело в плотности авторов, от которых ты заранее ждешь, что они будут уместны. Через этот ряд громких имен, кажется, невозможно пробиться, но вдруг начинается странное движение. Эксперты начинают давать отзывы весьма доброжелательные на тексты авторов, которых я и не знал. Длинный список получается, живой, большой, выдающийся. Всего 41 позиция", — сказал Бутов и зачитал список.

На премию в этом году претендуют романы "Посмотрите на меня. Тайная история Лизы" Павла Басинского, "Пятое царство" Юрия Буйды, "Июнь" Дмитрия Быкова, "Душа моя Павел" Алексея Варламова, "iPhuck 10" Виктора Пелевина, "Принц инкогнито" Антона Понизовского, "Прыжок в длину" Ольги Славниковой, "Текст" Дмитрия Глуховского и многие другие.

Лауреат премии прошлого года Шамиль Идиатуллин, получивший награду за роман "Город Брежнев", рассказал журналистам, что от этого сезона ждет новых имен.

"Этим и хороши правильные премии — ни один из итогов не предсказуем. Они выводят на орбиту новые имена… Меня интересуют новые имена, интересует кто-нибудь из давних фаворитов, так и не вышедших в призы — есть на кого ставить, из-за кого ругаться и за кого болеть", — сказал Идиатуллин.

По словам председателя Литературной академии Дмитрия Бака, длинный список возвращает в прозу "эпоху сложного чтения". "Мне кажется, что отойдут в тень большие семейные истории и методические саги, растет вкус к чтению-работе, артхаусному чтению. Я уверен, что в этом году премия нас порадует", — заключил Бак.