Хабенский рассказал о творческих планах после выхода "Собибора"

ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Константин Хабенский, снявший фильм "Собибор", пока не планирует продолжать режиссерскую карьеру, а намерен сосредоточиться на актерской деятельности, рассказал он в интервью РИА Новости.

Мировая премьера фильма "Собибор" прошла в понедельник в Варшаве. В российский прокат картина выйдет 3 мая.

"Я сейчас выпущу на большую воду историю с "Собибор", она пойдет своей дорогой, а я спокойно вернусь и буду продолжать свою деятельность в качестве актера", — сказал Хабенский.

"Меня ждут уже", — добавил он.

"Собибор" — это режиссерский дебют Хабенского. Он также сыграл в нем главную роль советского офицера Александра Печерского. Фильм основан на событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти Собибор, созданном весной 1942 года на территории Польши. Лейтенанту советской армии Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели отрывки из фильма в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.

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