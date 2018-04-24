Хабенский рассказал о творческих планах после выхода "Собибора"

ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Константин Хабенский, снявший фильм "Собибор", пока не планирует продолжать режиссерскую карьеру, а намерен сосредоточиться на актерской деятельности, рассказал он в интервью РИА Новости.
"Я сейчас выпущу на большую воду историю с "Собибор", она пойдет своей дорогой, а я спокойно вернусь и буду продолжать свою деятельность в качестве актера", — сказал Хабенский.
"Меня ждут уже", — добавил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели отрывки из фильма в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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