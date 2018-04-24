В театре "Современник" началось прощание с Ниной Дорошиной

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более 300 человек пришли проститься с народной артисткой России Ниной Дорошиной, траурная церемония началась во вторник на Другой сцене московского театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости.

Актриса ушла из жизни 21 апреля в возрасте 83 лет. Близкие люди, коллеги и поклонники артистки пришли проститься с ней в театр "Современник" на Чистопрудном бульваре. Зрительный зал Другой сцены заполнен людьми, которые разместились на сидячих местах и занимают проходы. К гробу, установленному на сцене, несут цветы, на проекторе демонстрируются фотографии Дорошиной.

Позднее сегодня пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Дорошина будет похоронена там же, рядом со своими родными.

Нина Дорошина с 1958 года служила в театре "Современник" до последних дней. На ее счету более 20 ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма "Любовь и голуби". Актриса преподавала в Щукинском училище.

Подробнее о биографии Нины Дорошиной читайте в справке РИА Новости>>