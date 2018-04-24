В театре "Современник" началось прощание с Ниной Дорошиной

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более 300 человек пришли проститься с народной артисткой России Ниной Дорошиной, траурная церемония началась во вторник на Другой сцене московского театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости.
Актриса ушла из жизни 21 апреля в возрасте 83 лет. Близкие люди, коллеги и поклонники артистки пришли проститься с ней в театр "Современник" на Чистопрудном бульваре. Зрительный зал Другой сцены заполнен людьми, которые разместились на сидячих местах и занимают проходы. К гробу, установленному на сцене, несут цветы, на проекторе демонстрируются фотографии Дорошиной.
Позднее сегодня пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Дорошина будет похоронена там же, рядом со своими родными.
Нина Дорошина с 1958 года служила в театре "Современник" до последних дней. На ее счету более 20 ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма "Любовь и голуби". Актриса преподавала в Щукинском училище.
Наибольшую известность актрисе принесла роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Режиссер решил снять картину после того, как увидел актрису на сцене в одноименном спектакле. На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиностровске. Еще во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, а в 1956 году окончила Театральное училище имени Щукина. В 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера. На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".
В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году, будучи студенткой Щукинского училища. Актриса почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой. На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре "Современник", в труппу которого ее приняли в 1959 году. На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"
После невероятного успеха картины "Любовь и голуби", вышедшей на экраны в 1984 году, Дорошина вновь отошла от съемок кино и выступала на сцене театра "Современник", параллельно с этим преподавая в Театральном институте имени Щукина. На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
Около шестидесяти лет Дорошина была одной из ведущих актрис театра "Современник". Среди ее ролей — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя. На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.
В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" Николая Коляды и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда". На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".
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