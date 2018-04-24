Руководить фестивалем "Спасская башня-2018" будут ученики Валерия Халилова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Художественное руководство фестивалем "Спасская башня-2018" будет осуществляться триумвиратом соратников и учеников Валерия Халилова, заявил в интервью РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

"После известных событий (авиакатастрофа в Черном море 2016 года) мы потеряли Валерия Халилова. Поэтому музыкальное руководство фестиваля коллективное — это его ближайшие соратники и ученики", — сказал Смирнов.

Это будут начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ Константин Маякин, возглавивший оркестровую службу еще при Валерии Михайловиче, руководитель и главный дирижер Центрального военного оркестра Минобороны России Сергей Дурыгин, художественный руководитель и начальник Московского военно-музыкального училища имени Халилова Александр Герасимов.

В конце декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море близ Сочи по пути в Сирию. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, включая руководителя Ансамбля песни и пляски имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова и 64 сотрудников коллектива.

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