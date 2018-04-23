Хабенский рассказал о своем отношении к "Собибору"

ВАРШАВА, 23 пар — РИА Новости. Премьера фильма "Собибор" обязательно должна была пройти в Польше, заявил режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский на пресс-конференции в Варшаве.

В понедельник в Варшаве состоялся пресс-показ фильма "Собибор", его официальная мировая премьера состоится в польской столице вечером.

"И мое мнение, и мнение всей команды, создававшей фильм, было таково, что премьера должна пройти в той стране, где происходили эти нечеловеческие события. Я очень рад, что первыми стали польские зрители", — сказал Хабенский.

Он отметил, что в первую очередь фильм создавался для того, чтобы пробуждать эмоции. "Это очень эмоциональное послание. Если фильм заставил вас сопереживать, испытывать чувства, не бояться их — это главное наше послание. Дальше уже идет вопрос воспитания, памяти, уроков, но в первую очередь, как мне кажется, это фильм, который не должен оставить зрителей равнодушными", — сказал автор фильма.

© Патриот Продакшнс (2017) Кадр из фильма "Собибор" © Патриот Продакшнс (2017) Кадр из фильма "Собибор"

В российский прокат фильм "Собибор" выйдет 3 мая. Предпремьерный показ уже прошел в Госдуме в рамках парламентского киноклуба. После этого Совет Госдумы поддержал предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина обратиться в кабмин с просьбой о господдержке прокатчика фильма "Собибор".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели отрывки из фильма в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Собибор" — это режиссерский дебют Хабенского. Он также сыграл в нем главную роль — советского офицера Александра Печерского. Фильм основан на событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти Собибор, созданном весной 1942 года на территории Польши. Лейтенанту советской армии Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.

© Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор" © Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор"

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.

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