В Тобольске откроется первый в России государственный музей царской семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Первый в России государственный музей, целиком посвященный семье императора Николая II, в четверг откроется в Тобольске, сообщает в понедельник фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) — инициатор создания музея.

Царская семья в Тобольске

Первого августа 1917 года состоялся отъезд в ссылку семьи императора Николая II из Царского села. Семья императора и отправившиеся с ней в добровольную ссылку люди ехали двумя поездами. Со станции Тюмень в Тобольск царская семья была отправлена на пароходе "Русь".

Прибытие в Тобольск состоялось 6 августа. Семья Романовых разместилась в Губернаторском доме, находящемся в нижнем городе. Она занимала второй этаж здания, а на первом этаже была устроена столовая и комнаты для прислуги. "Во время ссылки в Тобольске семья проживала под арестом, по иронии судьбы, после революции, бывший губернаторский дом был переименован в "Дом Свободы", — говорится в сообщении ЕСПО.

В бывший губернаторский дом, который превратился в закрытую тюрьму, поместили отрекшегося от престола Николая II, императрицу Александру Федоровну, а также детей: цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. С семьей императора добровольно отправились граф Илья Татищев, князь Василий Долгоруков, графиня Анастасия Гендрикова, лейб-медик Евгений Боткин и еще 35 человек.

Ссыльные были хорошо обеспечены продовольствием, но свобода передвижения ограничивалась периметром глухого забора. Все получаемые Романовыми письма просматривались, а выходить в город им разрешалось только для посещения Благовещенской церкви.

"Императорский маршрут"

В преддверии дней 100-летия памяти царской семьи фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры РФ приступил к реализации национального туристского проекта "Императорский маршрут", который соединяет места пребывания и ссылки представителей династии Романовых во многих регионах России.

Первым этапом проекта станет открытие 26 апреля 2018 года музея "Семьи императора Николая II" в Тобольске в бывшем Губернаторском доме, где с августа 1917 года по апрель 1918 года содержалась под арестом царская семья до высылки в Екатеринбург. Именно 26 апреля 1918 года прибывший в Тобольск комиссар Яковлев объявил царской семье, что увозит из Тобольска императора.

"Императрица, оставив тяжело больного цесаревича Алексея и троих дочерей, отправилась с мужем в неизвестность, взяв с собой великую княжну Марию Николаевну. Тобольск стал началом скорбного пути, оборвавшегося гибелью царской семьи в Екатеринбурге", — говорится в сообщении ЕСПО.

Планируется, что музей семьи императора Николая II станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой министерства культуры Российской Федерации совместно с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.

Судьба царской семьи после отречения Николая II © РИА Новости Перейти в фотобанк То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии. © РИА Новости Перейти в фотобанк То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии. © Public domain То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться. © Public domain То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться. © public domain Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года. © public domain Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года. © Фото из архива МАММ/МДФ Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе. © Фото из архива МАММ/МДФ Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе. © Фото : Public domain Никто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей. © Фото : Public domain Никто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей. © Фото : Public domain На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку. © Фото : Public domain На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку. © Фото из архива МАММ/МДФ И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя. © Фото из архива МАММ/МДФ И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя. © Фото из архива МАММ/МДФ Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селе © Фото из архива МАММ/МДФ Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селе © Public domain После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом. © Public domain После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом. © Public domain Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь. © Public domain Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь. © Public domain Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева. © Public domain Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева. © Фото : Public domain Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат. © Фото : Public domain Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат. © AFP 2018 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga. © AFP 2018 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga. © Public domain Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. © Public domain Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. /

Создание музея

С инициативой создания в Тобольске постоянно действующего музея, посвященного памяти царской семьи, выступил фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В результате тесной совместной работы фонда ЕСПО, департамента культуры Тюменской области, Тюменского музейно-просветительского объединения, при поддержке правительства Тюменской области удалось создать новый музей, который станет одним из филиалов Тобольского историко-архитектурного музея заповедника.

Научное руководство проектом, в том числе разработка концепции, привлечение специалистов-историков в теме изучения жизни царской семьи, коллекционеров было поручено фонду ЕСПО. Кураторская группа от фонда ЕСПО разработала проект музея, воссоздающий обстановку и интерьеры бывшего Губернаторского дворца, в которых находилась в заключении царская семья.

Экспонаты

В новом музее специалисты воссоздали 13 залов дворца с использованием сохранившихся при жизни здесь августейших узников мемориальных элементов и деталей — полы, лестницы, дверные рамы, орнаментальная лепнина. Главная задача была сохранить элементы подлинности. Во время подготовки объекта к музеефикации была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории. В фондах Тобольского историко-архитектурного музея заповедника специалисты провели работу по выявлению предметов, принадлежавших царской семье.

Экспозицию нового музея дополнили уникальные вещи, относящиеся к периоду нахождения в Тобольске царской семьи и происходящие из Губернаторского дворца: предметы мебели, иконы, шелковая шаль, принадлежавшая императрице Александре Федоровне; "Святое Евангелие" со штампом и автографом императрицы, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, волшебный фонарь для проекции изображений, принадлежащий цесаревичу Алексею, плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая; счета из Иоанно-Введенского монастыря на продукты питания, выписанные для проживающих в Губернаторском доме и доме купца Корнилова с 12 августа 1917 по 19 мая 1918 годов и многое другое.

Стараниями фонда ЕСПО к участию в создании нового музея были привлечены мемориальные вещи частных коллекций из эмиграции. Потомки воспитателя и наставника цесаревича Алексея Чарльза Гиббса, отправившегося в добровольную ссылку вместе с царской семьей, передали музею предметы, которыми пользовалась царская семья на пароходе "Русь" по пути в Тобольск, в том числе альбом с фотографиями, сделанный во время нахождения на пароходе.

"Уникальным приобретением музея можно назвать коллекцию предметов из благотворительного фонда ее императорского высочества великой княгини Ольги Александровны – сестры последнего императора великой княгини Ольги Александровны, среди которых личные вещи членов царской семьи", — отмечается в сообщении ЕСПО.

К созданию экспозиции были привлечены редкие вещи и документы, сохраненные потомками последнего тобольского священника Владимира Хлынова, единственного допущенного совершать службы в присутствии царской семьи в Губернаторском доме. На выставку к открытию музея предметы царской семьи предоставили Государственный архив РФ, Российский национальный музей музыки, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Союз филокартистов России, частные коллекционеры.

Для посетителей нового музея фонд ЕСПО подготовил несколько новых изданий в серии научной библиотеки, которые будут представлены на торжественном открытии: "Дневник учителя французского языка детей императора Николая II Пьера Жильяра", а также "Последний духовник императора Николая II и его семьи". Новые издания помогут посетителям погрузиться в тему выставки и узнать подробности жизни в тобольской ссылке царской семьи.

Концерт в день памяти

Музей откроется в четверг. Заключительным аккордом этого дня памяти станет концертное выступление хора Musica Aeterna Пермского театра оперы и балета под управлением известного дирижера с мировым именем Теодора Курентзиса в Церкви святых праведных Захария и Елизаветы. Концерт будет посвящен памяти царской семьи.