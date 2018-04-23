«Резо сделал около 40 фильмов. И ему не нравилось, что в процессе съемки многое по сравнению со сценарием меняется, — рассказывает Лео Габриадзе. — В театре он может все контролировать: сам написал, кукол сделал, одел их. Это тотальная режиссерская диктатура».

Лео Габриадзе — актер и режиссер. В юности он сыграл Скрипача в фильме Георгия Данелии по сценарию его отца «Кин-дза-дза». Изучал дизайн и анимацию в Калифорнийском университете, потом переехал в Москву. В 2011 году снял как режиссер свой первый фильм «Выкрутасы».

В течение многих лет Лео записывал рассказы отца о послевоенном детстве. Этот автобиографический материал и лег в основу фильма, в котором не отличишь порой реальность от вымысла.