Ленин, Сталин, пленный немец
в фильме Резо Габриадзе о послевоенном детстве
Анна Кочарова

В российский прокат выходит анимационный фильм «Знаешь, мама, где я был?», созданный совместно известным сценаристом и художником Резо Габриадзе и его сыном — режиссером Лео Габриадзе. Накануне премьеры режиссер рассказал РИА Новости о картине, ее героях и послевоенном детстве отца.

Даже те, кто никогда не видел спектакли Резо Габриадзе и не бывал в основанном им знаменитом тбилисском Театре марионеток, все равно знакомы с его произведениями. Он автор сценариев более чем к 20 фильмам, среди которых «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза». То, что делает Габриадзе, нельзя ограничить лишь понятиями «режиссура» или, скажем, «скульптура». На самом деле все свои спектакли он создает целиком: от замысла до сценического воплощения.

Кадр из фильма "Знаешь мама, где я был?"
© Предоставлено компанией Bazelevs

«Резо сделал около 40 фильмов. И ему не нравилось, что в процессе съемки многое по сравнению со сценарием меняется, — рассказывает Лео Габриадзе. — В театре он может все контролировать: сам написал, кукол сделал, одел их. Это тотальная режиссерская диктатура».

Лео Габриадзе — актер и режиссер. В юности он сыграл Скрипача в фильме Георгия Данелии по сценарию его отца «Кин-дза-дза». Изучал дизайн и анимацию в Калифорнийском университете, потом переехал в Москву. В 2011 году снял как режиссер свой первый фильм «Выкрутасы».

В течение многих лет Лео записывал рассказы отца о послевоенном детстве. Этот автобиографический материал и лег в основу фильма, в котором не отличишь порой реальность от вымысла.

Для меня эта работа — очень личная история. Про другие рассказывать легче. А здесь мы снимали фильм про отца, бабушек и дедушек, это очень эмоционально раскрывает, сложно и приятно одновременно.

Кадр из фильма "Знаешь мама, где я был?"
© Предоставлено компанией Bazelevs

Вот Резо Габриадзе в кадре — в какой-то полуреальной-полунарисованной комнате. Каждую фразу и каждое слово он будто нанизывает, как бусину, на нить. Он удивительный рассказчик и импровизатор.

«Постоянно сочиняет, потом рассказывает, проверяет материал на публике, — объясняет Лео Габриадзе. — Получаются такие фокус-группы один на один. А если повезет и слушатель хороший, то это уже превращается в сочинение. Такова его кухня».

Резо рисует все, что придумывает, свои заметки может записать или зарисовать. А еще он мастер деталей, умеет одним словом рассказать историю и таким образом экономит время.

Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
© Предоставлено компанией Bazelevs
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
© Предоставлено компанией Bazelevs
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
© Предоставлено компанией Bazelevs
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
© Предоставлено компанией Bazelevs
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
© Предоставлено компанией Bazelevs
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
© Предоставлено компанией Bazelevs
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
© Предоставлено компанией Bazelevs
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?.
© Предоставлено компанией Bazelevs
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Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
© Предоставлено компанией Bazelevs

На съемках он отказывался говорить просто на камеру, ему нужны были конкретные люди, с которыми он бы общался. «Во время съемки фильма в помещении сидели его друзья, в течение трех дней он рассказывал им о своей жизни. Мы потом смонтировали аудиорассказ. А уже после попросили Резо нарисовать героев», — комментирует режиссер.

Послевоенное детство главного героя полно опасностей и неожиданных поворотов, грустного юмора и трогательных деталей. Резо Леванович рассказывает об этом со свойственным ему обаянием и теплотой. Жизнь в городе сменяется событиями в грузинской деревне, где рядом с местными бок о бок живут пленные немцы.

«Я с детства помню его многочисленные рассказы на эту тему. Представьте: только закончилась война, на которой погиб его дядя. И вдруг домой приводят врага, пленного немца. И нужно перебороть свои чувства. Видимо, на него это очень подействовало. Прощение — сложная эмоция».

Фильм «Знаешь, мама, где я был?» назван так по первой строчке детской песенки, которая звучит в картине. Центр документального кино выпускает ленту в российский прокат 26 апреля. По словам Лео Габриадзе, в будущем его планируют показывать в Театре марионеток и на гастролях.

Фактически это спектакль, продолжение нашего театра.

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