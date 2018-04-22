Фильм Данилы Козловского возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Режиссерский дебют Данилы Козловского "Тренер" стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав более 324 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забил пенальти. Его дисквалифицировали, но через два года после "ссылки" пригласили стать тренером в региональной команде "Метеор".

На втором месте оказался фантастический боевик "Рэмпейдж", который заработал 78 миллионов рублей в выходные и 312 миллионов рублей за две недели проката.

Третье место в рейтинге занял фантастический фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", который собрал 31,7 миллиона за выходные и 716,3 миллиона за месяц проката.

Замыкает пятерку лидеров продолжение российского мистического триллера "Гоголь. Вий". Фильм заработал 30 миллионов за выходные и 433,6 миллиона рублей за три недели проката.