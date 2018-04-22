Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище в Москве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Нина Дорошина будет похоронена на Пятницком кладбище в российской столице во вторник, сообщили РИА Новости в театре "Современник", где работала актриса.

Нина Дорошина скончалась в субботу после тяжелой продолжительной болезни, ей было 83 года.

"Прощание с Ниной Михайловной состоится 24 апреля на Другой сцене театра "Современник" на Чистопрудном бульваре. Начало панихиды с 11 часов. Затем в 14:00 пройдет отпевание в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище, там будет похоронена Нина Михайловна рядом со своими родными", — сказал представитель театра.

Подробнее о биографии Нины Дорошиной читайте в справке РИА Новости>>