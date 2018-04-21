Кобзон назвал мракобесием отказ во въезде в США артистам Большого театра

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосиф Кобзон на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 апреля 2018

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосиф Кобзон на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 апреля 2018

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон в разговоре с RT назвал отказ американских властей выдать визы приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси мракобесием.

"Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведёт", — заявил депутат.

Смиронова и Тисси должны были выступить 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре, однако 10 апреля им отказали в визах.

Организаторы выступления предположили, что отказ министерства внутренней безопасности США мог иметь политическую подоплеку. В пресс-службе Большого театра предположили, что для артистов просто не успели оформить рабочую визу.

МИД России выразил сожаление в связи с действиями американских властей. Дипломаты подчеркнули, что подобных случаев не бывало "даже во времена холодной войны".