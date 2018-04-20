Премию "Аванс" ММКФ вручили актерам Аглае Тарасовой и Роману Курцыну

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премию "Аванс" вручили Аглае Тарасовой и Роману Курцыну как самым талантливым молодым актёрам, сообщает пресс-служба Московского международного кинофестиваля.

"Эта дебютантка стартанула в этом году невероятно круто: и фильм красивый, и она красивая. Я уверена, что вы все ее уже полюбили", — сказала главный редактор The Hollywood reporter Мария Лемешева, вручая приз Тарасовой.

В этом году актриса сыграла в романтическом фильме "Лед", который стал хитом российского проката. Второй приз был вручён Роману Курцыну, исполнившему главные роли в картинах "Я худею" и "Крым".

"Сыграв в двух проектах главные роли, он ворвался в кино", — сказала Лемешева про Романа Курцына.

"Поздравляю с открытием фестиваля, смотрите кино. И поздравляю всех, кто получил награды, очень надеюсь, что окончание фестиваля будет не хуже, чем начало, в тяжелой ситуации цветет и развивается наше кино", — приводит пресс-служба слова президента ММКФ Никиты Михалкова.

Обладателями премии в разное время становились Ирина Старшенбаум, Данил Стеклов, Милош Бикович, Александр Паль, Юлия Александрова, Анфиса Черных, Агне Грудите, Сергей Романович и другие.