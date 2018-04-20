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Культура

Настасья Кински назвала фильм Звягинцева "Нелюбовь" объединяющим

17:4920.04.2018
(обновлено: 18:09 20.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАктриса Настасья Кински на пресс-конференции жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля. 20 апреля 2018Актриса Настасья Кински на пресс-конференции жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля. 20 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Настасья Кински, которая вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), считает фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" замечательным и "очень объединяющим".

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юбилейный Московский международный кинофестиваль открылся в столице
"Недавно в Германии (Гран-при в Мюнхене) мне довелось вручать премию Андрею Звягинцеву за фильм "Нелюбовь" — это потрясающий фильм. Тяжелый и абсолютно замечательный. У жюри не было сомнений, что именно ему должна достаться награда. Фильм о силе чувств, о преодолении и очень объединяющий", — сказала Кински на пресс-конференции жюри фестиваля.

Актриса рассказала, что ей повезло сыграть в русском фильме по роману Федора Достоевского "Униженные и оскорбленные". "Этот опыт я никогда не забуду — работу с Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым. Мне также повезло сниматься с Сэвиджем (актер Джон Сэвидж, член жюри ММКФ — ред.), "Охотник на оленей" — один из моих любимых фильмов", — сказала Кински.

Актриса отметила, что это большая удача – быть в жюри на фестивале в Москве. "Жизнь так и должна идти — мирно и объединяться творчеством", — добавила она.

Продюсер фильма Нелюбовь Александр Роднянский, получает награду в номинации Лучший игровой полнометражный фильм, на церемонии вручения премии Восток - Запад. Золотая арка. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил Гран-при "Восток — Запад. Золотая арка"
Председатель жюри, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко отметил, что атмосфера в жюри уже сложилась дружная. "Мы постараемся хорошо провести время", — сказал Брокко.

Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. В жюри основного конкурса ММКФ также вошли российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь") и китайский режиссер Лян Цяо ("Хохлатый ибис").

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.

Звезды на открытии юбилейного ММКФ
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЮбилейный Московский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером в столице. Вели церемонию, которая по традиции проходила в кинотеатре "Россия", артисты Игорь Верник и Аглая Тарасова.Церемония открытия 40-го ММКФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юбилейный Московский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером в столице. Вели церемонию, которая по традиции проходила в кинотеатре "Россия", артисты Игорь Верник и Аглая Тарасова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент ММКФ Никита Михалков лично вручил золотую цепь председателю жюри конкурса итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко. "Это знак твоей власти в жюри, не путай, она не дает права бесплатно обедать в странах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Она дает тебе власть в жюри, которой ты должен пользоваться в сугубо демократических параметрах", — заметил Михалков. Брокко поблагодарил за эту честь, добавив по-русски: "Спасибо!".Продюсер, член жюри конкурса Паоло Дель Брокко (слева) и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент ММКФ Никита Михалков лично вручил золотую цепь председателю жюри конкурса итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко. "Это знак твоей власти в жюри, не путай, она не дает права бесплатно обедать в странах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Она дает тебе власть в жюри, которой ты должен пользоваться в сугубо демократических параметрах", — заметил Михалков. Брокко поблагодарил за эту честь, добавив по-русски: "Спасибо!".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСпециальный приз фестиваля Золотой Святой Георгий был посмертно присужден Олегу Табакову. Приз получил его сын Павел Табаков. После этого сотни гостей церемонии открытия встали со своих мест, чтобы почтить память актера и преподавателя минутой молчания.Художественный руководитель московского театра-студии Табакерка, актер Владимир Машков (слева) и актер Павел Табаков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Специальный приз фестиваля Золотой Святой Георгий был посмертно присужден Олегу Табакову. Приз получил его сын Павел Табаков. После этого сотни гостей церемонии открытия встали со своих мест, чтобы почтить память актера и преподавателя минутой молчания.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Бланка Бланко.Актриса Бланка Бланко на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Бланка Бланко.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВедущие церемонии открытия фестиваля, актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова.Актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ведущие церемонии открытия фестиваля, актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Зара.Певица Зара на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Зара.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ольга Зайцева.Актриса Ольга Зайцева на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ольга Зайцева.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова.Певица Юлия Самойлова на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Самойлова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Юлия Беретта.Певица Юлия Беретта на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Беретта.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Наталья Лесниковская.Актриса Наталья Лесниковская на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Наталья Лесниковская.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Сати Казанова.Певица Сати Казанова на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Сати Казанова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Марат Башаров со своей женой Елизаветой Шевырковой.Актер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Марат Башаров со своей женой Елизаветой Шевырковой.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДизайнер Белла Потемкина.Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дизайнер Белла Потемкина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗвезда боевиков, американский актер Кэри-Хироюки Тагава.Актёр Кэри-Хироюки Тагава на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Звезда боевиков, американский актер Кэри-Хироюки Тагава.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри основного конкурса ММКФ режиссер Лян Цяо, продюсер Паоло Дель Брокко, актер Джон Сэвэдж, режиссер Анна Меликян и актриса Настасья Кински.Члены жюри основного конкурса ММКФ режиссер, Лян Цяо, продюсер Паоло Дель Брокко, актер Джон Сэвэдж, режиссер Анна Меликян и актриса Настасья Кински (слева направо) на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Члены жюри основного конкурса ММКФ режиссер Лян Цяо, продюсер Паоло Дель Брокко, актер Джон Сэвэдж, режиссер Анна Меликян и актриса Настасья Кински.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Наталья Бардо.Актриса Наталья Бардо на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Наталья Бардо.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ирина Лачина.Актриса Ирина Лачина на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ирина Лачина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузский актер, звезда фильмов Люка Бессона "Такси" Сами Насери на этом ММКФ возглавляет жюри короткого метра.Французский актер Сами Насери на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Французский актер, звезда фильмов Люка Бессона "Такси" Сами Насери на этом ММКФ возглавляет жюри короткого метра.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Елена Летучая.Телеведущая Елена Летучая на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Елена Летучая.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Янина Мелихова.Актриса Янина Мелихова на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Янина Мелихова.
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