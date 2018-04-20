Настасья Кински назвала фильм Звягинцева "Нелюбовь" объединяющим

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Настасья Кински, которая вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), считает фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" замечательным и "очень объединяющим".

"Недавно в Германии (Гран-при в Мюнхене) мне довелось вручать премию Андрею Звягинцеву за фильм "Нелюбовь" — это потрясающий фильм. Тяжелый и абсолютно замечательный. У жюри не было сомнений, что именно ему должна достаться награда. Фильм о силе чувств, о преодолении и очень объединяющий", — сказала Кински на пресс-конференции жюри фестиваля.

Актриса рассказала, что ей повезло сыграть в русском фильме по роману Федора Достоевского "Униженные и оскорбленные". "Этот опыт я никогда не забуду — работу с Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым. Мне также повезло сниматься с Сэвиджем (актер Джон Сэвидж, член жюри ММКФ — ред.), "Охотник на оленей" — один из моих любимых фильмов", — сказала Кински.

Актриса отметила, что это большая удача – быть в жюри на фестивале в Москве. "Жизнь так и должна идти — мирно и объединяться творчеством", — добавила она.

Председатель жюри, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко отметил, что атмосфера в жюри уже сложилась дружная. "Мы постараемся хорошо провести время", — сказал Брокко.

Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. В жюри основного конкурса ММКФ также вошли российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь") и китайский режиссер Лян Цяо ("Хохлатый ибис").

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.