Настасья Кински назвала фильм Звягинцева "Нелюбовь" объединяющим

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Настасья Кински, которая вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), считает фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" замечательным и "очень объединяющим".
"Недавно в Германии (Гран-при в Мюнхене) мне довелось вручать премию Андрею Звягинцеву за фильм "Нелюбовь" — это потрясающий фильм. Тяжелый и абсолютно замечательный. У жюри не было сомнений, что именно ему должна достаться награда. Фильм о силе чувств, о преодолении и очень объединяющий", — сказала Кински на пресс-конференции жюри фестиваля.
Актриса рассказала, что ей повезло сыграть в русском фильме по роману Федора Достоевского "Униженные и оскорбленные". "Этот опыт я никогда не забуду — работу с Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым. Мне также повезло сниматься с Сэвиджем (актер Джон Сэвидж, член жюри ММКФ — ред.), "Охотник на оленей" — один из моих любимых фильмов", — сказала Кински.
Актриса отметила, что это большая удача – быть в жюри на фестивале в Москве. "Жизнь так и должна идти — мирно и объединяться творчеством", — добавила она.
Председатель жюри, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко отметил, что атмосфера в жюри уже сложилась дружная. "Мы постараемся хорошо провести время", — сказал Брокко.
Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. В жюри основного конкурса ММКФ также вошли российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь") и китайский режиссер Лян Цяо ("Хохлатый ибис").
Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.
Президент ММКФ Никита Михалков лично вручил золотую цепь председателю жюри конкурса итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко. "Это знак твоей власти в жюри, не путай, она не дает права бесплатно обедать в странах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Она дает тебе власть в жюри, которой ты должен пользоваться в сугубо демократических параметрах", — заметил Михалков. Брокко поблагодарил за эту честь, добавив по-русски: "Спасибо!".
Специальный приз фестиваля Золотой Святой Георгий был посмертно присужден Олегу Табакову. Приз получил его сын Павел Табаков. После этого сотни гостей церемонии открытия встали со своих мест, чтобы почтить память актера и преподавателя минутой молчания.
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