Большой театр возобновляет шедевр Мариуса Петипа - балет "Коппелия"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Большой театр в год 200-летия выдающегося российского балетмейстера Мариуса Петипа после четырех с половиной лет отсутствия в репертуаре возобновляет балет "Коппелия" — шедевр, созданный на музыку Лео Делиба.

Хотя либретто написано по мотивам мрачных новелл Гофмана, этот балет можно назвать одним из самых веселых среди классических.

Нынешняя "Коппелия" — постановка и новая хореографическая редакция Сергея Вихарева, премьера которой состоялась в Мариинском театре 12 марта 2009 года.

Жизнь Вихарева — автора реконструкции постановки балета Петипа в Мариинском театре 1894 года, которую он сделал в 2009-м году, по нелепой случайности оборвалась, и он не смог принять участие в подготовке к новому выпуску своего спектакля. Большой театр отдает дань памяти коллеге — замечательному балетмейстеру и педагогу.

Первый показ возобновленной постановки балета "Коппелия" состоится 20 апреля на Новой сцене Большого театра. В главных партиях выступят ведущие солисты балета ГАБТа — Екатерина Крысанова, Вячеслав Лопатин, Алексей Лопаревич. Дирижер-постановщик — Игорь Дронов, сценограф — Борис Каминский, художник по костюмам — Татьяна Ногинова.