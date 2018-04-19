Власти США не будут предъявлять обвинений по делу о смерти певца Принса

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Прокуратура округа Карвер, штат Миннесота (США) не будет предъявлять уголовные обвинения по делу о гибели известного американского певца Принса вследствие отсутствия существенных доказательств и подозреваемого, заявил в четверг прокурор округа Марк Мец.

"Несмотря на все предпринятые шаги, правоохранительным органам не удалось определить источник получения (Принсом) поддельного Викодина с добавлением фентанила (опиоидный анальгетик). Таким образом, в отсутствии оснований для задержания и установленного подозреваемого прокуратура округа Карвер не может предъявить уголовные обвинения в связи с гибелью Принса", — сказал прокурор на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CBS.

По его словам, отсутствие обвинений "не означает, что какое-либо лицо или лица, связанные с Принсем, не были задействованы или не помогли ему получить препарат". Но прокуратура США не имеет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинения по этому делу, пояснил прокурор.

Как ранее сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на обнародованные письменные показания и постановления на обыск, результаты вскрытия показали, что 57-летний музыкант скончался от случайной передозировки фентанила, распространение которого находится под федеральным контролем. По информации агентства, врач из штата Миннесота Майкл Тодд Шуленберг, который принимал у себя Принса 7 апреля, а также накануне смерти певца 20 апреля, признался в том, что он выписал оксикодон для музыканта на имя Кирка Джонсона для защиты личной жизни Принса. Как отмечает агентство, Джонсон являлся давним другом певца.

Известный американский певец, гитарист, композитор и автор песен Принс скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. За свою жизнь он становился многократным лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Никто не был привлечен к уголовной ответственности.