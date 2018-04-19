Продюсеры фильма "Лед" снимут хоррор "Пассажир"

Продюсеры Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Ольга Паскина, Михаил Врубель (слева направо) на презентации школы кино и телевидения Индустрия на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи. Архивное фото

Продюсеры Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Ольга Паскина, Михаил Врубель (слева направо) на презентации школы кино и телевидения Индустрия на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко ("Лед", "Притяжение") заявили, что снимут фильм ужасов "Пассажир".

"Мы стараемся экспериментировать в жанрах. Мы попробовали себя в фантастике в "Притяжении", в спортивной мелодраме "Лед"… Теперь мы зашли на территорию, которую давно хотели попробовать, – это жанр фильма ужасов… Герой нашего фильма носит в себе монстра, иногда выпускает его наружу, и он жрет нас всех", — рассказал Андрющенко на очной защите проектов компаний, не относящихся к лидерам отечественного производства.

Действие фильма происходит в СССР в 1983 году. Режиссером фильма станет Егор Абраменко.

Андрющенко рассказал, что они планируют повторить успех фильма "Лед" и перешагнуть планку кассовых сборов в 1,5 миллиарда рублей.