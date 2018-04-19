Глава Роскино надеется, что Серебренников лично представит "Лето" в Канне

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе выразила надежду, что режиссер Кирилл Серебренников сможет лично представить свой фильм "Лето" на Каннском кинофестивале.

Фильм Серебренникова "Лето" был отобран в основную программу Каннского фестиваля. В среду Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникова. Мцитуридзе высказала предположение, что, возможно, на этот раз судебное решение "будет более милосердным и более дружелюбным к Кириллу Серебренникову, одному из ярких представителей современного российского кинематографа, театра и искусства в целом".

"Для нас он (Серебренников) сейчас режиссер номер один, потому что именно его организаторы Каннского фестиваля отобрали в конкурс. Будем надеяться, что он сможет лично приехать на фестиваль и представить свой фильм сам", — сказала Мцитуридзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

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