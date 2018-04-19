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Культура

Театральные премьеры мая: "Игра" в Театре Наций и "Дачники" в ШДИ

11:2919.04.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗанавес. Архивное фотоЗанавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Наталия Курова. В мае московские театры разделились — одни выпускают новые спектакли, а другие отправляются на гастроли. Но театралам не придется беспокоиться — будут премьеры, а также много разных музыкальных и театральных фестивалей и концертов.

У здания Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Большой театр

Большой театр берет паузу и отправляется в мае на гастроли в Китай и Корею. Вернется к работе на родной сцене в июне, а в июле покажет две завершающие премьеры — "Богему" и Вечер к 200-летию Мариуса Петипа. Нынешний сезон богат на премьеры — уже состоялись балеты "Нуреев" и "Анна Каренина", оперы "Пиковая дама" и "Бал-маскарад".

Но с 13 по 24 мая опера, балет и оркестр ГАБТа на гастролях в Китае. Москвичи выступят на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Откроет гастроли Большой театр оперой "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова. Музыкальный руководитель постановки и дирижер маэстро Геннадий Рождественский, режиссер Юлия Певзнер. Спектакли пройдут 13, 14 и 15 мая.

Пианист Денис Мацуев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Затем китайская публика сможет увидеть два балета: "Корсар" в хореографии Петипа и "Пламя Парижа" в хореографии Алексея Ратманского. С 27 мая в Сеуле Большой театр представит балет "Жизель" в хореографии Юрия Григоровича.

Мариинский театр

Мариинский театр откроет месяц выступлением 1 мая выдающегося корейского пианиста Сон Чжин Чо с Симфоническим оркестром Мариинского театра в Концертном зале. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.

Пятого мая на исторической сцене театра состоится полусценическое исполнение оперы "Кармен" Жоржа Бизе, приуроченное к 30-летию творческой деятельности народной артистки России Ольги Бородиной, которая выступит в главной роли.

Дирижер Валерий Гергиев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Китае
Фестиваль детских музыкальных театров-студий "Мариинский детям: дети в Мариинском" пройдет со 2 по 6 мая.

В Санкт- Петербурге 24 мая откроется ХХVI фестиваль "Звезды белых ночей" — один из самых грандиозных и масштабных международных музыкальных форумов. За 25 лет его временные рамки расширились от 10 дней до двух месяцев, в течение которых выступят представители музыкальной элиты. Ежегодно в фестивальной программе — в этом году это 190 событий — лучшие оперные и балетные спектакли репертуара и, конечно, премьеры. В числе премьер — постановка оперы "Фальстаф" Джузеппе Верди. Балетная программа пройдет под знаком 200-летия выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. Фестиваль продлится до 22 июня.

Концертный зал Мариинского театра
© Фото : официальный сайт мариинского театра
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С 29 апреля по 20 мая по инициативе Валерия Гергиева пройдет фестиваль детско-юношеских оркестров "Мариинский NEXT". В нем принимают участи оркестры музыкальных училищ, детских музыкальных школ и школ искусств. Это возможность для юных музыкантов попробовать себя на большой сцене (Мариинский-2) и заявить о себе.

Театр имени Пушкина

Первую постановку одного из самых ярких произведений всемирно известного автора Тома Стоппарда "Влюбленный Шекспир" представит художественный руководитель театра имени Пушкина, известный режиссер Евгений Писарев. Этот спектакль об истории любви Виолы Де Лессепс и Уильяма Шекспира обещает стать событием этого сезона в Москве.

Над постановкой вместе с режиссёром работали: сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Виктория Севрюкова, композитор Карлис Лацис.

Режиссер Сергей Женовач. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Остроумная фантазия на тему биографии Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров – трагедию "Ромео и Джульетта".

Эта озорная и грустная история о людях эпохи Возрождения, людей чести и достоинства, верящих в дружбу и братство и готовых сражаться за свою любовь насмерть.

Театральная фантазия Стоппарда с ее притягательной атмосферой "закулисья" елизаветинской Англии, с неожиданными поворотами сюжета, многочисленными героями будет интересна и заядлым театралам и широкому зрителю.

Премьера состоится 11 мая на основной сцене театра.

Театр Наций

Театр Наций представит в мае триллер "Игра" по пьесе Энтони Шеффера в постановке известного болгарского режиссера Явора Гырдева. Москвичи знают этого режиссера по спектаклям "Метод Гренхольма" и "Киллер Джо" в Театре Наций. Впервые он поразил московскую публику в 2004 году своим спектаклем "Человек-подушка", перевернувшим представления об условности.

Здание Государственного Театра Наций. Архивное фото
© Фото : Театр наций
Крымов представит новый спектакль "Му-му" впервые на сцене Театра Наций
Пьеса Шеффер больше известна под названием "Сыщик", как назывался и фильм Кеннета Брайна.

Драматург Михаил Дурненков адаптировал текст пьесы для театра Наций, перенес действие в наши дни и немного поменял биографии героев. Так что те зрители, которые видели фильм, не смогут предугадать, как развернутся события в спектакле, который Гырдев сравнивает с виртуальной стратегической игрой.

Вместе с режиссером над постановкой работали: автор сценографии Екатерина Джагарова, художник по костюмам Галя Солодовникова.

В спектакле заняты Виктор Вержбицкий, Александр Новин и Александр Доплер.

Премьерные показы пройдут 10, 11, 13 мая.

Школа драматического искусства

Театр "Школа драматического искусства" представит современную версию знаменитой пьесы Максима Горького "Дачники". Режиссер Александр Огарев сочинил трактат-памфлет: "Салон", "Пленэр", "Выстрел". Премьера состоится в последний майский день 31 числа.

Спектакль Доктор сада
© Фото предоставлено пресс-службой ШДИ Театра
Театр "Школа драматического искусства" представит премьеру "Доктор сада"
Давняя традиция интеллигентов проводить лето на даче в естественной среде способствует не только успокоению нервов, но и освобождению и обострению мыслей и чувств. Дачный воздух усиливает эмпатию не только к ближнему, а и к судьбам далеких людей, обостряет внимание к проблемам этики, политики, всемирной справедливости и даже изменению климата на планете.

Герои пьесы "Дачники" формируют для себя высокие цели и обнаруживают в себе бессилие их осуществить. В чертах тоскующих и многословных, мечущихся в поисках истины обитателей дач, зрители узнают и свои черты.

"Наша команда сочинила самоироничный трехчастный трактат-памфлет о собственно никчемности в стране", — сказал режиссер накануне премьеры.

"Первая часть — "Салон". Вторая — "Пленэр". Третья — "Выстрел". Горьковский юмор, желчь и даже злость к собственным героям сегодня необходимы нам как инъекция, прививка к таким страшным болезням, как равнодушие, цинизм, ассоциальность", — отметил он.

Театр Сатиры

Московский театр "Сатиры" представит премьеру спектакля "Горгоны" известного американского драматурга Дона Нигро. Его пьесы уже более сорока лет с успехом идут на сценах театров мира. Одно из самых известных его драматических произведений — "Горгоны", написано для двух знаменитых драматических актрис.

Театр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
В Вахтанговском театре представят спектакль об истории русского театра
Это история двух вечных соперниц, которым предстоит сниматься вместе в одном кассовом голливудском фильме. Всю жизнь они враждовали — из-за ролей, поклонников, гонораров. Всю жизнь они ненавидели друг друга, и теперь по-прежнему ссорятся и мирятся. Последняя встреча королев экрана — это очередной поединок, финал которого неизвестен…

В главных ролях звезд выступят ведущие актрисы театра и кино — Алена Яковлева и Марина Ильина. Мистера Халивуд сыграет актер Антон Буглан.

Над постановкой работали режиссер Наталия Фекленко, сценарист Акинф Белов, художник по костюмам Виктория Севрюкова.

Премьерные показы пройдут 27 и 30 мая.

Театр имени Ермоловой

На сцене Ермоловского театра режиссер-экспериментатор Максим Диденко представит спектакль "Текст" в жанре "кибернуар". Премьерные показы пройдут 15 и 16 мая.

"Текст" — первая постановка по роману Дмитрия Глуховского, повествующего о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после отбывания срока в тюрьме. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей — телефон стал вторым "я" человека. В спектакле этот гаджет станет полноценным героем истории наравне с реальными персонажами.

Театр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль в театре Вахтангова
Роман "Текст" перевернет представления зрителей о добре, зле и возмездии.

Жанр спектакля его создатели определили как "кибернуар"- эксперимент на стыке надрывного французского и американского кино 50- х и романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь.

"Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора — жизнь внутри мобильного телефона. Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни. Это абсолютно интернациональная история ухода из жизни в маленький черный квадратик…" — считает Диденко.

Губернский театр

Губернский театр под руководством Сергея Безрукова подготовил к маю подарок для юного зрителя — сценическую версию знаменитой и любимой взрослыми и детьми сказки "Золотой ключик". Спектакль, премьера которого намечена на 12-13 мая, будет называться "Золотой ключ".

Флаг Италии. Архивное фото
© Flickr / madcowk
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Для создания постановки театр пригласил четырехкратного лауреата премии "Золотая Маска" Евгения Ибрагимова, известного как "солнечный режиссер, которому подвластны все жанры кроме скучного".

Автор сценографии известнейший художник, мастер своего дела, лауреат премии "Золотая Маска" Эмиль Капелюш.

Режиссер выбрал для постановки известную сказку о приключениях деревянного человека Буратино и его друзей. Но, как обещает режиссер, зрителей ждут сюрпризы — театр покажет Неизвестные приключения Буратино. Если использовать современный язык киноиндустрии, то это будет мидквел сказки Алексея Толстого. История о кукольном народе, поднявшем бунт против жестокого Карабаса Барабаса, становится основой для театральной игры.

После множества испытаний и приключений, кукольный народ, наконец, обретет свободу, а зрители заново откроют для себя мудрость этой сказки Толстого.

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