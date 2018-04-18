Леа Сейду и Кристен Стюарт вошли в жюри Каннского фестиваля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Канадский режиссёр Дени Вильнев и актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт вошли в жюри основного конкурса Каннского фестиваля, сообщает пресс-служба смотра в среду.

"Жюри 71-го Каннского фестиваля приглашает пять женщин, четырёх мужчин семи национальностей и с пяти континентов судить картины режиссеров, которые будут соревноваться друг с другом в первый раз, под председательством Кейт Бланшетт", — говорится в сообщении.

В состав жюри вошли: китайский актёр Чанг Чен, американский писатель, режиссёр и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и её американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссёр Робер Гедигян, канадский режиссёр Дени Вильнев и российский режиссёр Андрей Звягинцев.

Жюри раздаст главные награды смотра 19 мая.