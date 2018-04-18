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Культура

"Ералаш" и "Семнадцать мгновений весны": классика киностудии имени Горького

08:0018.04.2018
(обновлено: 08:01 18.04.2018)
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© Киностудия имени М. ГорькогоДетский юмористический киножурнал ЕралашДетский юмористический киножурнал Ералаш
© Киностудия имени М. Горького

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский аукционный дом объявил о продаже семи зданий Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького. С молотка также уйдут земельные участки и автобаза общей площадью восемь тысяч 693 квадратных метра. Торги назначены на 18 мая. РИА Новости вспоминает самые известные картины, снятые на этой киностудии.

"Мать"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВера Барановская в роли Ниловны в художественном фильме "Мать" по роману М. Горького. Режиссер Всеволод Пудовкин
© РИА Новости
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Вера Барановская в роли Ниловны в художественном фильме "Мать" по роману М. Горького. Режиссер Всеволод Пудовкин

Один из первых хитов киностудии, отметившей в 2015 году столетие, — фильм Всеволода Пудовкина "Мать". Экранизация одноименного романа Максима Горького вышла на экраны в 1926 году. Картина рассказывает о судьбе Ниловны — матери революционера Павла Власова. Черно-белый немой фильм оказался таким же потрясением для советского кинематографа, как и "Броненосец "Потемкин" Эйзенштейна, снятый годом ранее.

"Анна на шее"

Еще одна популярная экранизация классики — фильм Исидора Анненского по рассказу А. П. Чехова. В 1954 году эта лента стала лидером отечественного кинопроката: ее посмотрели почти 32 миллиона зрителей. Роль 18-летней Анны, вышедшей замуж за 52-летнего чиновника, принесла всенародную славу актрисе Алле Ларионовой. В картине также снялся легендарный шансонье Александр Вертинский.

"Тихий Дон"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из фильма "Тихий Дон". 1957-1958 годы. Режиссер Сергей Герасимов. В роли Аксиньи &ndash; актриса Элина Быстрицкая, в роли Григория &ndash; актер Петр Глебов
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Тихий Дон". 1957-1958 годы. Режиссер Сергей Герасимов. В роли Аксиньи – актриса Элина Быстрицкая, в роли Григория – актер Петр Глебов

В 1958 году киностудия выпускает новый литературный блокбастер — трехсерийную эпопею "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова. Киносага Сергея Герасимова о казачьей семье Мелиховых, переживших Первую мировую и Гражданскую войны, собрала у экранов 47 миллионов зрителей и завоевала несколько международных наград, включая диплом Гильдии режиссеров США за лучший иностранный фильм.

"Доживем до понедельника"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗаслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
© РИА Новости
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Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

Оправдывая свое название, киностудия снимала много фильмов, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию. Лента 1967 года "Доживем до понедельника" режиссера Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым и Ириной Печерниковой в главных ролях рассказывает о трех днях из жизни девятого класса обычной московской школы с ее проблемами, конфликтами и влюбленностями. Помимо огромного зрительского успеха картина удостоилась Государственной премии СССР, главного приза на VI Международном кинофестивале в Москве и была признана лучшим фильмом года по опросу журнала "Советский экран".

"Офицеры"

© РИА Новости / В. КомаровПерейти в фотобанкКадр из кинофильма "Офицеры". В роли Алексея Трофимова - артист Георгий Юматов (справа в танке). Режиссер Владимир Рогов. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1971 год
© РИА Новости / В. Комаров
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Кадр из кинофильма "Офицеры". В роли Алексея Трофимова - артист Георгий Юматов (справа в танке). Режиссер Владимир Рогов. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1971 год

В 1971-м на киностудии дебютировал режиссер Владимир Рогов с картиной "Офицеры", собравшей в прокате рекордные 53 миллиона зрителей. В полуторачасовой фильм уместилась история семьи потомственных военных Трофимовых от Гражданской войны до 1960-х годов. Главные роли исполнили Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская. Съемки проходили по всему Союзу — от Москвы до Ашхабада, что сделало "Офицеров" по-настоящему народным фильмом.

"Семнадцать мгновений весны"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАктеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
© РИА Новости
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Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

В том же 1971-м на студии запустили в производство самый знаменитый сериал в истории отечественного телевидения. "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой со звездным актерским составом — Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, Василий Лановой, Ростислав Плятт — действительно культовая лента. Герои лучшего советского шпионского сериала стали персонажами анекдотов, а их диалоги растащили на цитаты, которые до сих пор в ходу.

"А зори здесь тихие"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСцена из кинофильма "А зори здесь тихие…" режиссера Станислава Ростоцкого
© РИА Новости
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Сцена из кинофильма "А зори здесь тихие…" режиссера Станислава Ростоцкого

Еще один хит Станислава Ростоцкого, снятый на киностудии имени Горького, — экранизация одноименной повести Бориса Васильева. Двухсерийную военную драму "А зори здесь тихие", посвященную трагической судьбе девушек-зенитчиц, в 1972 году в кинотеатрах посмотрели 66 миллионов зрителей. Кинолента отмечена памятным призом на кинофестивале в Венеции и номинацией на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Режиссер-фронтовик Ростоцкий говорил, что посвятил картину медсестре, которая вынесла его с поля боя и спасла жизнь.

"Ералаш"

© Киностудия имени М. Горького, 1986Ералаш № 53 "Миллион лет назад"
© Киностудия имени М. Горького, 1986
Ералаш № 53 "Миллион лет назад"

В 1974 году на студии родилась главная детская передача советского телевидения — юмористический киножурнал "Ералаш". Борис Грачевский и Александр Хмелик задумывали его как аналог взрослой сатирической программы "Фитиль". "Ералаш" сразу полюбился и детям, и взрослым. Анимационная заставка с песенкой "Мальчишки и девчонки, а также их родители…" знакома теперь, наверное, каждому. Сначала выпуски показывали в кинотеатрах перед сеансами, но к концу 1980-х журнал полностью перешел на телевидение, где продолжает выходить по сей день.

"Пираты XX века"

© Киностудия имени М. Горького, 1980Кадр из фильма "Пираты XX века" режиссера Бориса Дурова
© Киностудия имени М. Горького, 1980
Кадр из фильма "Пираты XX века" режиссера Бориса Дурова

Абсолютный лидер отечественного кинопроката — боевик Бориса Дурова "Пираты XX века". В 1980 году его посмотрели более 87 миллионов зрителей. За следующие десять лет аудитория выросла до 120 миллионов. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, — противостояние команды советского грузового судна с современными пиратами. Интересно, что премьера самой кассовой российской ленты была под угрозой: после первого закрытого показа в ЦК ее хотели отправить на полку. Фильм спас генсек Леонид Брежнев: он пришел в восторг от картины и велел выпустить ее в широкий прокат.

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