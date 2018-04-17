Гран-при московского фестиваля "ДОКер" получил фильм "Макала"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Гран-при международного фестиваля документального кино — "ДОКер" получил фильм Эммануэля Граса "Макала" совместного производства Франции и Конго, сообщила пресс-служба фестиваля.
За лучшую режиссуру наградили китайский фильм "Ткачи" Ванга Янга. Лучшим короткометражным фильмом стала польская картина "Прах" Якуба Радея.
Специального упоминания жюри удостоились российская картина Светланы Черниковой "Холера" и немецкий фильм "О, брат Осьминог!" Флориана Кунерта.
Приз зрителей достался картине "Пятое солнце" режиссеров Кристиана Печчи и Маттео Магги (Финляндия, Италия).