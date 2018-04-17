ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщается на странице в Twitter Cinemacanalplus.

"Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в прошлом году приз жюри за фильм "Нелюбовь", войдет в жюри 71-го Каннского фестиваля наряду с Кейт Бланшетт", — говорится в сообщении.

Это подтвердил и генеральный директор фестиваль Тьерри Фремо в интервью радиостанции Europe 1. "Я могу вам подтвердить, что Андрей Звягинцев будет представлен в жюри", — сказал Фремо.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт.