Борис Акунин: с Фандориным мне просто повезло

ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, объясняет успех серии прославивших его детективных романов "Приключения Эраста Фандорина" простым везением. По его мнению, в случае с этим героем удачно совпали интересы писателя и читателя.

"У меня только одно объяснение – просто повезло. Никаким другим образом я этого объяснить не могу. Как-то что-то там совпало. Совпало то, что интересно мне, и то, что интересно публике в какой-то момент", — рассказал Чхартишвили в интервью РИА Новости.

Писатель уже несколько лет живет и работает в Лондоне, в 2018 году его детектив "Весь мир театр" из серии книг про Фандорина в переводе на английский Эндрю Бромфилда был номинирован на новую литературную премию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Чхартишвили, будучи одним из самых успешных российских современных писателей, относительно поздно начал заниматься художественной литературой, до этого он работал литературным переводчиком. Чхартишвили выделяет два вида писателей – тех, которые занимаются чистой литературой, и тех, которые пишут беллетристику. К последним он причисляет себя сам. Писатель публикует не только художественные романы, но и исторические книги, например, "Историю российского государства".

На упреки в том, что Чхартишвили якобы пишет историю для дилетантов, он отвечает так: "Многотомная работа "История российского государства" — это история, написанная писателем. И некоторые профессиональные историки решили, что я покушаюсь на их профессию. На самом деле, это совершенно не так. Это история, написанная для людей, которые в принципе не интересуются историей. Я хочу их историей заинтересовать и вообще-то профессиональное историческое сообщество должно быть мне, по-моему, благодарно. Потому что я, так сказать, большое количество людей приобщаю к истории, и после этого они начинают интересоваться ей более глубоко и серьезно и читают книги тех самых историков, которых читаю я".

Писатель рассказал, что у него есть контракт с Би-би-си на телесериал по Фандорину, договору уже три года, но съемки пока не начались. Предполагается, что первый сезон будет снят на основе уже имеющихся романов, а в случае, если проект будет успешным, то появятся новые сюжеты с участием Фандорина.

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