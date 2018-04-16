Программа "Русских сезонов" в Италии охватит около 70 городов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Гастроли лучших российских коллективов и исполнителей охватят около 70 итальянских городов в рамках программы "Русских сезонов", зрители увидят выступления артистов Большого, Вахтанговского и других театров, выставки при участии Эрмитажа и Русского музея, и многие другие мероприятия, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил замминистра культуры РФ Александр Журавский.

Торжественная церемония открытия "Русских сезонов" в Италии состоялась в середине января в Риме: гости церемонии посетили гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Около миллиона человек посетили мероприятия фестиваля в первые сто дней с его начала.

"Нас ожидает большая и насыщенная программа. Это будет и Большой театр — два балетных спектакля в Милане, и несколько гастролей симфонического оркестра Мариинского театра в разных городах, театр Моссовета, Вахтанговский театр, лучшие симфонические оркестры, лучшие солисты-исполнители — Денис Мацуев, Борис Березовский, лучшие выставки — Русский музей, Эрмитаж, лучшие цирковые программы. Важно, что это будет охватывать семь десятков городов Италии. Полагаю, что к концу года показатели будут существенно увеличены", — сказал Журавский.

В ближайшие месяцы "Русские сезоны" в Италии готовят множество мероприятий. Так, согласно расписанию, в театре города Сорренто состоится показ оперы Сергея Гаврилова "Аминта", в Венеции откроется выставочный проект "Stilfragen" при участии Эрмитажа, музея-заповедника "Царское село" и других музеев.

Выставка фарфоровых фигур, организованная Мультимедиа Арт Музеем в рамках Европейской биеннале современного искусства Manifesta, пройдет в июне-августе в Палермо. Кроме того, в августе в Мантуе откроется выставка Марка Шагала при участии Третьяковской галереи, говорится в плане мероприятий.

Осенью на гастроли в Италию отправятся московский театр "Et Cetera", детский музыкальный театр имени Сац, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Хор Турецкого и многие другие коллективы, сообщается в расписании.

Также планируется, что специальным сюрпризом для гостей "Русских сезонов" станет показ нового фильма Андрея Кончаловского "Грех", повествующем о великом итальянском художнике и скульпторе Микеланджело.