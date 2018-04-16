Пермский театр оперы и балета получил пять наград премии "Золотая маска"

Вручение специальной премии жюри музыкального театра «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей» спектаклю «Cantos» Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского (Алексей Сюмак, Семен Александровский, Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Ксения Гамарис, хор musicAeterna и Теодор Курентзис) на церемонии вручения российской национальной театральной премии Золотая Маска на Новой сцене Большого театра.

Вручение специальной премии жюри музыкального театра «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей» спектаклю «Cantos» Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского (Алексей Сюмак, Семен Александровский, Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Ксения Гамарис, хор musicAeterna и Теодор Курентзис) на церемонии вручения российской национальной театральной премии Золотая Маска на Новой сцене Большого театра.

ПЕРМЬ, 16 апр — РИА Новости. Две премьерных постановки Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского получили пять наград национальной театральной премии "Золотая маска", сообщает пресс-служба театра.

В воскресенье были объявлены лауреаты российской театральной премии "Золотая маска". Церемония вручения наград состоялась на Новой сцене Большого театра.

"Пермский театр оперы и балета в этом году получил пять наград", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премию в номинации "Лучший дирижер в балете" получил художественный руководитель театра Теодор Курентзис за работу в спектакле "Золушка". Эту награду он посвятил отцу, который его "научил, что значит слушать музыку". За постановку балета "Золушка" лауреатом "Золотой маски" стал также главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко. Спектакль принес еще одну награду — работа Татьяны Ногиновой была признана лучшей работой художника по костюмам в музыкальном театре.

Еще одна премьера пермского театра — опера "Cantos" Алексея Сюмака была удостоена специального приза музыкального жюри "За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля". Жюри отметило всю команду авторов и исполнителей: композитора Алексея Сюмака, режиссера Семена Александровского, художника Ксению Перетрухину, художника по костюмам Лешу Лобанова, солистку Ксению Гамарис, хор "musicAeterna" и его художественного руководителя и дирижера спектакля Теодора Курентзиса. "Золотую маску" также получил Алексей Сюмак за лучшую работу композитора в музыкальном театре.

"За 19 лет существования фестиваля Пермский театр оперы и балета попадал в номинации 140 раз, из них 27 раз получал награды. Художественный руководитель театра Теодор Курентзис является восьмикратным обладателем премии. По итогам сезона 2016-2017 Пермский театр оперы и балета был упомянут в списке номинантов 15 раз", — добавили в театре.