Данила Козловский: "Тренер" я снял о российских болельщиках будущего"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. В российский прокат 19 апреля выходит фильм "Тренер", в котором Данила Козловский не только выступил в качестве сценариста, продюсера и исполнителя главной роли, но и дебютировал как режиссер. "Тренер" — это история дисквалифицированного футболиста, приезжающего в небольшой провинциальный город "поднимать" футбольную команду "Метеор".

В интервью РИА Новости известный актер рассказал о том, за что он любит футбол, как добивался документальной правдивости на экране и почему не смог доверить фильм другому режиссеру.

— На чем вы основывались и как писали сценарий — ведь у вас нет конкретного исторического матча, который вы показываете?

— Нам жизнь подсказывала многие сюжетные линии и драматургические переломные моменты. Мое первое воспоминание о футбольной трагедии — это когда Роберто Баджо не забил пенальти в 1994 году в ворота сборной Бразилии на чемпионате мира.

Я помню очень болезненный гол Андрея Шевченко в матче Россия — Украина, когда мы боролись за выход в чемпионат Европы. Помню, как это переживала вся страна, и мне страшно представить, что чувствовал в этот момент голкипер Александр Филимонов. (Тогда единственный гол Украины фактически забил в свои же ворота вратарь сборной России, допустивший ошибку. — Прим. ред).

И я могу перечислить очень много эпизодов, которые легли в основу нашей картины. Да, целиком такой истории не было. Но если разбирать каждый эпизод — в основе всегда есть реальные события и прототипы.

© Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский © Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский

— В фильме много героев второго плана, и каждый с какой-то своей судьбой. Например, есть потрясающая актерская работа Владимира Ильина.

— В этом смысле я очень счастливый режиссер, потому что у меня снимались невероятные актеры. Андрей Смоляков, который трогательно и пронзительно сыграл отца. © Depositphotos / Otaraev Chermen Краснодарское чудо: как в России возвели один из лучших стадионов Европы

Владимир Ильин так трепетно и так узнаваемо передал образ детского тренера — о нем уже все забыли, он никому не нужен, и вдруг ему дают возможность вернуться в большой футбол.

И как тонко, со своей собственной правдой и опытом Виктор Вержбицкий сыграл мэра города. Его монолог — это и есть во многом отношение к российскому футболу, это как раз та позиция, с которой борется наш герой.

Все они для меня — большие русские артисты, и я невероятно им благодарен за поддержку.

— Для стороннего наблюдателя футбол — довольно жесткий вид спорта. Есть еще и отдельная сила в лице футбольных болельщиков. Они тоже фигурируют в вашей картине. Каким вы хотели показать весь этот мир широкому зрителю?

— Футбол для меня — очень эмоциональная игра. Все происходящее на поле, на трибунах, на бровке, реакции тренеров, игроков, взаимоотношения до игры и во время — это все одна сплошная голая эмоция. Чистая, отчасти дикая и неукротимая, которая приводит к разным результатам: и замечательным, и трагическим. И, снимая футбол, я хотел в первую очередь показать эту силу эмоции.

Конечно, этот вид спорта — это еще и такой дикий балет. Обратите внимание: в нашей картине мы, наверное, впервые в истории снимали игру длинными кадрами, когда зритель следит за мячом в течение 30-40 секунд. Это не отрепетированный и не поставленный танец. Если смотреть "высокий" футбол, то иногда там возникают очень красивые комбинации.

© Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский © Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский

Что касается фанатов, то мне было важно показать, какими они могут быть. В начале фильма болельщики представляют собой такой серый отряд, который орет примитивные "кричалки" и негативно относится к происходящему на поле. Но постепенно эти люди меняются и устраивают перформанс в поддержку тренера, показывая ему свою любовь и говоря: "Мы с тобой".

И когда главный герой совершает предательство, они идут и поют песню в благодарность ему. А уже в финальном матче они исполняют красивый гимн "Метеора" в сопровождении оркестра. Маленького, скромного и нелепого, но своего оркестра.

— У вас действительно есть очень трогательный эпизод, когда у главного героя умирает отец и болельщики и игроки во время матча выражают ему свое сочувствие и поддержку. Неужели такое возможно в реальной жизни? Или это было придумано ради художественной выразительности?

— Нет, такое возможно! Посмотрите, что делают болельщики. На одном матче фанаты "Спартака", когда у одного футболиста случилась трагедия, сделали "трибьют" в его поддержку. Я видел, как ведут себя фанаты "Зенита", ЦСКА. Мы уже умеем. Нужно просто идти дальше, чтобы чистая эмоция побеждала негатив.

Это кино о русском болельщике таким, каким я его вижу в будущем: творческим, красивым, любящем, страстном. Я в это верю.

— Вы стремились к правдивости и даже документальности. И порой даже непонятно, где актеры, а где профессиональные футболисты…

— Спасибо большое, именно это было очень важно — объединить в нашей вымышленной команде "Метеор" футбольных профессионалов и актеров, сделать так, чтобы зритель не видел разницы. У нас примерно 60 процентов артистов и 40 — футболистов. Но у меня язык не поворачивается называть их "не актерами" — они все играют, у них у всех есть крупные планы.

© Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский © Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский

— Использовали во время съемок дублеров?

— Дублер в основной команде был только один — у меня. Я не всегда все успевал, на общих планах я себя жалел, потому что мне нужно было заниматься огромным количеством других вещей. У меня замечательный дублер — Евгений Доронин.

В монтаже тоже принципиальны человеческие эмоции и истории, которые стоят за каждым матчем в фильме. Игры ради игры у нас быть не могло.

Первая футбольная сцена — это история про отца главного героя, о том, как он смотрит игру своего сына. А, например, финальная сцена — это уже история города, региона, страны, того, как маленькая команда идет к своей мечте.

— Ваш герой после дисквалификации попадает в команду по регби. Тренировка проходит на размокшем от воды поле, в грязи. Это создает разительный контраст по сравнению с первыми футбольными сценами, снятыми на суперсовременном стадионе в Краснодаре. Так было задумано?

— Да, это то, где оказался наш герой. Это его такой "бойцовский клуб", куда он ходит драться, унять немного свою боль. И это тоже реальная команда регби "Московские драконы". Они настоящие фанаты своего дела, говорили, как нужно снимать, как нельзя. Невероятно трепетно относятся к своему делу.

— Вы говорите о том, что этот фильм прежде всего — о людях и их переживаниях. Но фоном вы все равно выбираете футбол. Почему?

— Это для меня одно из самых эмоциональных явлений в мире после театра и кино, в котором есть непредсказуемость. Футбол — это настоящий театр!

© Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер" Данила Козловский на съемках фильма "Тренер" © Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер" Данила Козловский на съемках фильма "Тренер"

— Ваш коллега по фильму Андрей Смоляков говорит, что вы, будучи актером театра Льва Додина, много взяли от этого выдающегося режиссера. Это так?

— Я почерпнул у него все, не только как актер, но и как режиссер. Одна из главных идей его школы заключается в том, что в основе всего лежит мысль, твое высказывание. А в основе работы с актерами — диалог. Ты не можешь работать с ними как с исполнителями. В них нельзя интегрировать какое-то знание, необходимое для конкретной постановки.

Для Додина артист — равный человек, который может сказать "нет", который может на одной репетиции все поменять, предложить что-то свое. Это умная, начитанная эрудированная личность, твой соавтор. И именно так я и относился к своим актерам.

Я был жестким на площадке, этого требовала ситуация. Более того, я могу сказать, что я ввел если не диктат, то пристальный контроль всего происходящего на съемках. Потому что площадка принадлежит одному человеку — режиссеру, и иначе быть не может.

Другое дело, что ты должен создать такую атмосферу, чтобы группе хотелось работать, чтобы это не было для них пыткой. И это для меня тоже было важно. В моей команде невероятные профессионалы, настоящие энтузиасты, преданные своему делу и фильму.