"Сюита в белом" получила "Золотую маску" как лучшая балетная постановка

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Победителем в номинации "Балет" театральной премии "Золотая Маска" стал спектакль "Сюита в белом" музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, также эксперты отметили работу Теодора Курентзиса как лучшего дирижера, об этом было объявлено на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.

"Мне так хорошо в России. Конечно, (нужно — ред.) поздравить артистов театра Станиславского за эту невероятную работу", — сказал худрук балета музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер, получая награду в номинации "Балет" за спектакль "Сюита в белом".

В номинации "Лучший спектакль в современном танце" отметили спектакль "Имаго-ловушка" екатеринбургского театра "Провинциальные танцы".

"Золотую маску" за лучшую женскую роль получила артистка Большого театра Анастасия Сташкевич, сыгравшая в спектакле "Клетка".

Лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" стал Нурбек Батулла за роль в спектакле "Зов начала".

В номинации "Работа дирижера" отметили Теодора Куренизиса за работу над спектаклем "Золушка". Он посвятил свою награду отцу.

"Золотую маску" за лучшую работу балетмейстера вручили Алексею Мирошниченко за спектакль "Золушка" пермского Театра оперы и балета имени Чайковского.