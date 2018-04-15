Жюри "Золотой маски" выбрало лучший оперный спектакль

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лучшим оперным спектаклем по версии жюри театральной премии "Золотая маска" стала постановка Большого театра "Билли Бадд", объявили на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.

"Спасибо за такую оценку работы, очень важной для нас. Это наша совместная постановка с английским театром", — сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин, получая награду за оперу "Билли Бадд".

"Золотую маску" за лучшую женскую роль в номинации "Опера" получила артистка екатеринбургского Театра оперы и балета Надежда Бабинцева за роль в спектакле "Пассажирка".

Лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" стал Евгений Ставинский за роль Мефистофеля в опере "Фауст" на сцене театра "Новая опера".

Лучшим дирижером по мнению членов жюри "Золотой маски" стал Оливер фон Донохью за работу над спектаклем "Пассажирка" екатеринбургского Театра оперы и балета.

Кроме того, эксперты "Золотой маски" отметили Кирилла Серебренникова как лучшего режиссера оперы за работу над постановкой "Чаадский".

"Хочу поблагодарить все театральное сообщество за поддержку Кирилла (Серебренникова — ред.). Надеюсь, что справедливость восторжествует", — сказал художник Павел Каплевич, который получил награду за режиссера.

Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.

За лучшую работу композитора в музыкальном театре отметили Алексея Сюмака за спектакль "Cantos", который удостоен еще и специальной премии жюри музыкального театра.

Вторую специальную премию вручили дуэту Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в опере "Манон Леско".