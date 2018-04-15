В Москве вручили "Золотую маску" за спектакль "Страх любовь отчаяние"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Спектакль "Страх любовь отчаяние" Малого драматического театра — Театра Европы в Петербурге признан лучшим драматическим спектаклем по версии жюри "Золотой маски", об этом было объявлено на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.

"Это неожиданное награждение. Я думаю, что на жюри завтра или сегодня обрушится град несогласных мнений. Но могу сказать в наше оправдание, что мы работали довольно долго трудно и максимально честно", — сказал худрук театра Лев Додин.

Как и те, кто поднимался на сцену перед ним, он упомянул в своей речи Кирилла Серебренникова, Софью Апфельбаум и Алексея Малобродского, которые, по его словам, незримо присутствуют на торжественной церемонии. Додин выразил надежду, что следующую церемонию они проведут вместе с коллегами.