В Москве вручили "Золотую маску" за лучший мюзикл

Петр Маркин и Александра Басова в сцене из мюзикла Суини Тодд в Театре на Таганке

Петр Маркин и Александра Басова в сцене из мюзикла Суини Тодд в Театре на Таганке

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лауреатом театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" стал "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" Театра на Таганке, а Алексея Франдетти отметили за лучшую режиссерскую работу, об этом было объявлено на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.

"Это большая радость и большая честь для нас. Не сворачивай — так победим!" — сказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Алексея Франдетти отметили за лучшую работу режиссера. Награду ему принес мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" Театра на Таганке.

"Я хочу сказать огромное спасибо экспертному совету, членам жюри, всем, кто в меня верит и меня поддерживает", — сказал Франдетти, получая награду.

Лауреатом в номинации "Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле" стала Анастасия Ермолаева из екатеринбургского Театра музыкальной комедии за роль в спектакле "Микадо, или город Титипу".

"Золотую маску" за лучшую мужскую роль в этой категории получил Петр Маркин за роль Суини Тодда в мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" Театра на Таганке.

Награду за лучшую работу дирижера в спектакле "Безымянная звезда" вручили Александру Новикову из Музыкального театра в Новосибирске.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.