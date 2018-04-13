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Культура

Премьера фильма "Тренер": 1-0 в пользу Данилы Козловского

02:5613.04.2018
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© Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер"Данила Козловский на съемках фильма ТренерДанила Козловский на съемках фильма Тренер
© Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер"

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Анна Горбашова. Премьера фильма Данилы Козловского "Тренер" прошла в четверг в кинотеатре "Октябрь" при аншлаге и под скандирование "Метеор — чемпион!", а "звездные" зрители сошлись во мнении, что режиссерский дебют одного из самых востребованных российских актеров удался.

Актер Данила Козловский на съемках фильма Тренер. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Тренер"/Светлана Маликова
Критики о фильме Козловского "Тренер": крепкая, но слегка затянутая драма

Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забил пенальти. Он завершает футбольную карьеру, через два года его пригласили стать тренером в региональной команде "Метеор". Козловский, дебютировавший в качестве режиссера, сыграл главную роль и стал автором сценария картины.

Перед премьерой в СМИ разразился скандал. В интервью порталу Sports.ru Козловский рассказал, что не ожидал такой негативной реакции россиян на трейлер его картины: фильм еще никто не видел, а уже поливают в комментариях в сетях. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу. Режиссер отметил, что не будет "ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости", и подчеркнул, что снял кино для тех, кто "принимает фантазию, эмоции и готов увидеть историю".

На красной дорожке гостей с криками "Метеор!" встречали "фанаты", размахивающие бело-голубыми флагами.

Гости премьеры с нетерпением ждали начала сеанса, чтобы составить собственное беспристрастное мнение, "без оглядки на сетевых троллей".

На премьере присутствовали: советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Вячеслав Муругов, Илья Бачурин, музыкант Евгений Маргулис, режиссер Федор Бондарчук, актриса Паулина Андреева, певец Филипп Киркоров и многие другие.

Дебют актера — страшный сон продюсера?

© РИА Новости / Игорь Руссак
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Для представления картины на сцену вышла настолько внушительная съемочная группа, что ей едва хватило места от кулис до кулис. "Добрый вечер, как вы понимаете, на поле играют не 11 футболистов", — пошутил сопродюсер фильма Антон Златопольский. Под бурные аплодисменты группы Козловский появился из толпы на сцене в фанатском шарфе с надписью "Метеор". Точно такие же шарфы лежали на каждом зрительском кресле в зале.

"Я знал, что этот момент настанет, и был уверен, что я к нему подготовлюсь, не буду мямлить, но, видимо, мямлить я буду… В одном из интервью меня спросили, чем я особенно горжусь в фильме "Тренер". Странный вопрос, стал думать и понял — это люди", — сказал Козловский.

Актер Данила Козловский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Новоиспеченный режиссер поблагодарил всех, кто оказывал помощь в съемках фильма, в частности бизнесмена Аркадия Абрамовича — за помощь в организации съемок в Англии.

В конце речи съемочная группа подхватила Козловского и стала качать его на руках как самого настоящего тренера в момент триумфа.

"Как вы знаете, режиссерский дебют актера — это страшный сон продюсера, но мы входили в картину абсолютно без страха. Десять лет назад мы с Данилой Козловским делали фильм "Мы из будущего". Когда существует талант, но он скромен — об этом никто не знает. Когда нет таланта, но есть смелость и наглость — не дай бог, а когда есть гармония — вот это то, что надо", — отметил Златопольский.

Главное — верю!

Кадр из фильма Довлатов
© Apple Film Productions (2018)
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После просмотра фильма зрители поделились своими впечатлениями с журналистами.

"Я восхищен, обрадован, очень крутой фильм. И главное — я всему верю. Сцена с отцом попала прямо в сердце. Очень хочу, чтобы "Тренер" переплюнул кассовые сборы нашего "Льда". Я буду болеть, поздравляю Данилу! Многие говорили – не получится. Получилось, блин!" — сказал журналистам актер Александр Петров, исполнитель главной мужской роли в фильме "Лед", собравшем более 1,5 миллиарда рублей в прокате.

Киркоров, стремительно удаляясь к выходу, бросил: "Ну, как это может не понравиться? Конечно, да!"

Актер Павел Деревянко назвал картину "впечатляющей" и поздравил Козловского с премьерой.

"Отличное кино, теплое, доброе, светлое. Хочу поздравить Даню лично, это же его режиссерский дебют, и, на мой взгляд, очень удачный", — прокомментировала РИА Новости модный эксперт Алена Долецкая, добавив, что на критику в сетях можно ответить только одно: "Все сошли с ума".

Картина выйдет в широкий российский прокат 19 апреля.

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