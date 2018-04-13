Премьера фильма "Тренер": 1-0 в пользу Данилы Козловского

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Анна Горбашова. Премьера фильма Данилы Козловского "Тренер" прошла в четверг в кинотеатре "Октябрь" при аншлаге и под скандирование "Метеор — чемпион!", а "звездные" зрители сошлись во мнении, что режиссерский дебют одного из самых востребованных российских актеров удался.

Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забил пенальти. Он завершает футбольную карьеру, через два года его пригласили стать тренером в региональной команде "Метеор". Козловский, дебютировавший в качестве режиссера, сыграл главную роль и стал автором сценария картины.

Перед премьерой в СМИ разразился скандал. В интервью порталу Sports.ru Козловский рассказал, что не ожидал такой негативной реакции россиян на трейлер его картины: фильм еще никто не видел, а уже поливают в комментариях в сетях. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу. Режиссер отметил, что не будет "ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости", и подчеркнул, что снял кино для тех, кто "принимает фантазию, эмоции и готов увидеть историю".

На красной дорожке гостей с криками "Метеор!" встречали "фанаты", размахивающие бело-голубыми флагами.

Гости премьеры с нетерпением ждали начала сеанса, чтобы составить собственное беспристрастное мнение, "без оглядки на сетевых троллей".

На премьере присутствовали: советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Вячеслав Муругов, Илья Бачурин, музыкант Евгений Маргулис, режиссер Федор Бондарчук, актриса Паулина Андреева, певец Филипп Киркоров и многие другие.

Дебют актера — страшный сон продюсера?

Для представления картины на сцену вышла настолько внушительная съемочная группа, что ей едва хватило места от кулис до кулис. "Добрый вечер, как вы понимаете, на поле играют не 11 футболистов", — пошутил сопродюсер фильма Антон Златопольский. Под бурные аплодисменты группы Козловский появился из толпы на сцене в фанатском шарфе с надписью "Метеор". Точно такие же шарфы лежали на каждом зрительском кресле в зале.

"Я знал, что этот момент настанет, и был уверен, что я к нему подготовлюсь, не буду мямлить, но, видимо, мямлить я буду… В одном из интервью меня спросили, чем я особенно горжусь в фильме "Тренер". Странный вопрос, стал думать и понял — это люди", — сказал Козловский.

Новоиспеченный режиссер поблагодарил всех, кто оказывал помощь в съемках фильма, в частности бизнесмена Аркадия Абрамовича — за помощь в организации съемок в Англии.

В конце речи съемочная группа подхватила Козловского и стала качать его на руках как самого настоящего тренера в момент триумфа.

"Как вы знаете, режиссерский дебют актера — это страшный сон продюсера, но мы входили в картину абсолютно без страха. Десять лет назад мы с Данилой Козловским делали фильм "Мы из будущего". Когда существует талант, но он скромен — об этом никто не знает. Когда нет таланта, но есть смелость и наглость — не дай бог, а когда есть гармония — вот это то, что надо", — отметил Златопольский.

Главное — верю!

После просмотра фильма зрители поделились своими впечатлениями с журналистами.

"Я восхищен, обрадован, очень крутой фильм. И главное — я всему верю. Сцена с отцом попала прямо в сердце. Очень хочу, чтобы "Тренер" переплюнул кассовые сборы нашего "Льда". Я буду болеть, поздравляю Данилу! Многие говорили – не получится. Получилось, блин!" — сказал журналистам актер Александр Петров, исполнитель главной мужской роли в фильме "Лед", собравшем более 1,5 миллиарда рублей в прокате.

Киркоров, стремительно удаляясь к выходу, бросил: "Ну, как это может не понравиться? Конечно, да!"

Актер Павел Деревянко назвал картину "впечатляющей" и поздравил Козловского с премьерой.

"Отличное кино, теплое, доброе, светлое. Хочу поздравить Даню лично, это же его режиссерский дебют, и, на мой взгляд, очень удачный", — прокомментировала РИА Новости модный эксперт Алена Долецкая, добавив, что на критику в сетях можно ответить только одно: "Все сошли с ума".

Картина выйдет в широкий российский прокат 19 апреля.