Премьера фильма "Тренер": 1-0 в пользу Данилы Козловского

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Анна Горбашова. Премьера фильма Данилы Козловского "Тренер" прошла в четверг в кинотеатре "Октябрь" при аншлаге и под скандирование "Метеор — чемпион!", а "звездные" зрители сошлись во мнении, что режиссерский дебют одного из самых востребованных российских актеров удался.
Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забил пенальти. Он завершает футбольную карьеру, через два года его пригласили стать тренером в региональной команде "Метеор". Козловский, дебютировавший в качестве режиссера, сыграл главную роль и стал автором сценария картины.
Перед премьерой в СМИ разразился скандал. В интервью порталу Sports.ru Козловский рассказал, что не ожидал такой негативной реакции россиян на трейлер его картины: фильм еще никто не видел, а уже поливают в комментариях в сетях. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу. Режиссер отметил, что не будет "ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости", и подчеркнул, что снял кино для тех, кто "принимает фантазию, эмоции и готов увидеть историю".
На красной дорожке гостей с криками "Метеор!" встречали "фанаты", размахивающие бело-голубыми флагами.
Гости премьеры с нетерпением ждали начала сеанса, чтобы составить собственное беспристрастное мнение, "без оглядки на сетевых троллей".
На премьере присутствовали: советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Вячеслав Муругов, Илья Бачурин, музыкант Евгений Маргулис, режиссер Федор Бондарчук, актриса Паулина Андреева, певец Филипп Киркоров и многие другие.
Дебют актера — страшный сон продюсера?
"Я знал, что этот момент настанет, и был уверен, что я к нему подготовлюсь, не буду мямлить, но, видимо, мямлить я буду… В одном из интервью меня спросили, чем я особенно горжусь в фильме "Тренер". Странный вопрос, стал думать и понял — это люди", — сказал Козловский.
В конце речи съемочная группа подхватила Козловского и стала качать его на руках как самого настоящего тренера в момент триумфа.
"Как вы знаете, режиссерский дебют актера — это страшный сон продюсера, но мы входили в картину абсолютно без страха. Десять лет назад мы с Данилой Козловским делали фильм "Мы из будущего". Когда существует талант, но он скромен — об этом никто не знает. Когда нет таланта, но есть смелость и наглость — не дай бог, а когда есть гармония — вот это то, что надо", — отметил Златопольский.
Главное — верю!
"Я восхищен, обрадован, очень крутой фильм. И главное — я всему верю. Сцена с отцом попала прямо в сердце. Очень хочу, чтобы "Тренер" переплюнул кассовые сборы нашего "Льда". Я буду болеть, поздравляю Данилу! Многие говорили – не получится. Получилось, блин!" — сказал журналистам актер Александр Петров, исполнитель главной мужской роли в фильме "Лед", собравшем более 1,5 миллиарда рублей в прокате.
Киркоров, стремительно удаляясь к выходу, бросил: "Ну, как это может не понравиться? Конечно, да!"
Актер Павел Деревянко назвал картину "впечатляющей" и поздравил Козловского с премьерой.
"Отличное кино, теплое, доброе, светлое. Хочу поздравить Даню лично, это же его режиссерский дебют, и, на мой взгляд, очень удачный", — прокомментировала РИА Новости модный эксперт Алена Долецкая, добавив, что на критику в сетях можно ответить только одно: "Все сошли с ума".
Картина выйдет в широкий российский прокат 19 апреля.