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Культура

Фильм Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского фестиваля

12:4912.04.2018
(обновлено: 13:30 12.04.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников. архивное фотоРежиссер Кирилл Серебренников. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Фильм российского режиссер Кирилла Серебренникова "Лето" вошел конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля, который будет проходит на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая, сообщил на пресс-конференции генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников зале заседаний Мосгорсуда. 21 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Кирилл Серебренников представляет фильм "Лето", в котором рассказывается история рока в эпоху Брежнева", — сказал Фремо.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

Фремо напомнил, что Серебренников находится под домашним арестом. "Канны, вы знаете, всегда были местом свободы, свободы творчества… И мы приглашаем господина Серебренникова лично представить свой фильм на фестивале", — отметил он.

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль". Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт.

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