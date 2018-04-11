Немецкая актриса Настасья Кински вошла в жюри ММКФ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Настасья Кински вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила пресс-служба кинофорума.

Председателем жюри этого года стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.

Помимо Кински и Дель Брокко, в жюри также вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).

В основной конкурс были отобраны 16 кинолент, одна из которых — "Неаполь под пеленой" — станет фильмом открытия 40-го ММКФ.

Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.