Умер автор хитов Киркорова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора, автора его первых песен Тончо Русева.
"Печальная весть только что ко мне пришла из Болгарии — не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность: "Синдбад-Мореход"… "Днем и ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря" и, конечно же, мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году, — "Ты Ты Ты"… Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь Болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет", — написал Киркоров в Instagram.
Как пишет семья Русева на его странице в Facebook, композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения.
Тончо Русев — болгарский музыкант и композитор, автор более тысячи песен. Его произведения стали шлягерами болгарской поп-музыке. На протяжении более 40 лет его песни исполняли такие популярные болгарские певцы как Васил Найденов, Веселин Маринов. На российской эстраде его песни исполняли Филипп Киркоров, София Ротару.
Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии- не стало Великого Болгарского композитора- ТОНЧО РУСЕВА, он скончался сегодня на 86 году жизни.. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность-"Синдбад-Мореход", о котором мы недавно вспоминали в программе посвящённой Илье Резнику у @maxgalkinru ”СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ", "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году- "ТЫ ТЫ ТЫ"!!!! Спасибо, дорогой ТОНЧО!!! Не верится… ещё же только недавно мы Встречались у ТОНЧО дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии,в сентябре 2017… и вот…. думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз…? Нет… Усни с миром…… память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно…🎼 Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь Болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет… Очень правильно сказали мои болгарские поклонники: "Днес е много тъжен ден…Всички, които следят моето творчество знаят каква част в него и в живота Ми като приятел и педагог заемаше Великият Тончо Русев. Днес той премина отвъд границата, която разделя нашия и Другия, По-добрия свят. Този безкрайно талантлив човек, с излъчване на доброта и достойнство постигна своята НЕЗАБРАВА чрез музиката си! Вярвам, че ще продължавам аз да свързвам с красотата, която той остави след себе си като никога няма да престана да изпълнявам Вечните му песни!" #тончорусев #загуба #память #великийкомпозитор #болгария #тытыты @fkirkorovbulgaria