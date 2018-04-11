Умер автор хитов Киркорова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора, автора его первых песен Тончо Русева.

"Печальная весть только что ко мне пришла из Болгарии — не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность: "Синдбад-Мореход"… "Днем и ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря" и, конечно же, мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году, — "Ты Ты Ты"… Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь Болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет", — написал Киркоров в Instagram.

Как пишет семья Русева на его странице в Facebook, композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения.

Тончо Русев — болгарский музыкант и композитор, автор более тысячи песен. Его произведения стали шлягерами болгарской поп-музыке. На протяжении более 40 лет его песни исполняли такие популярные болгарские певцы как Васил Найденов, Веселин Маринов. На российской эстраде его песни исполняли Филипп Киркоров, София Ротару.