Умер художник-кинетист Вячеслав Колейчук

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский художник, представитель кинетического направления в современном искусстве Вячеслав Колейчук скончался на 77-м году жизни, сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский на своей странице в Facebook.

"Невесело как-то быть "поставщиком" печальных новостей. Но вот только что Анна Колейчук подтвердила, что сегодня утром не стало Вячеслава Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы", — написал Заславский.

По его словам, Колейчук работал в театре. Так, с Валерием Фокиным он делал "Превращение" в театре "Сатирикон". "Каждый, кто видел этот спектакль, помнит, как фантастически преображалась конструкция дома Замзы, за какие-то считанные секунды делая большого взрослого человека крошечным насекомым. Он чувствовал театр и все, что делал Колейчук, всегда изнутри, внутренне было невероятно театральным и артистичным", — добавил Заславский.