Артисты Мариинки выступят на благотворительном концерте в Кемерово

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Благотворительный концерт в Кемерово дадут артисты Мариинского театра в рамках Пасхального фестиваля, сообщил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.
Он выразил надежду, что "подобные страшные трагедии наша страна не будет переживать".
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Семнадцатый сезон Московского пасхального фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных, с 8 апреля по 9 мая. Музыканты Мариинского театра отправятся на гастроли на специальном поезде. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят во многих городах России.