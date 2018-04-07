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Культура

Подготовка полным ходом: Самойлова представила песню для "Евровидения"

22:0107.04.2018
(обновлено: 22:16 07.04.2018)
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© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналПевица Юлия Самойлова. Архивное фотоПевица Юлия Самойлова. Архивное фото
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в этом году, в субботу на сцене Vegas Кунцево показала поклонникам песню I Won't Break, которую слушатели встретили продолжительными овациями. Перед гостями вечера выступили и конкуренты артистки из Молдавии, Армении и Азербайждана, а также участники прошлых лет.

Морально готова

Юлия Самойлова приняла участие в концерте Песни великой Победы. Архив
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самойлова выступит под шестым номером во втором полуфинале Евровидения
Официальные pre-party Евровидения, где представитель России презентует свою песню, ежегодно проходят в Москве незадолго до начала конкурса. В этом году вечеринка пришлась на день рождения певицы Юлии Самойловой, которая выступит весной в Лиссабоне во втором полуфинале под шестым номером.

В свой день рождения певица впервые исполнила песню I Won't Break для поклонников конкурса Евровидение в Vegas Кунцево. Зрители встретили ее выступление бурными аплодисментами и хором подпевали главным строчкам композиции. После песни толпа не отпускала исполнительницу со сцены, скандируя "С днем рождения!" сперва на русском, а после и на английском языках.

Певица рассказала журналистам, что подготовка к конкурсу идет полным ходом: сейчас в ее расписании нет ни одной свободной минуты, поскольку она репетирует практически каждый день.

"Морально я готова. Эта песня позволяет узнать меня… В нашем выступлении будут и танцоры, и бэк-вокалисты, и я. Костюмы уже подобраны. На сцене будет изображено подобное тому, что вы видели в клипе", — сказала Самойлова журналистам на красной дорожке.

По словам артистки, с песнями своих конкурентов она уже ознакомилась, особенно ей понравились композиция представительницы Бельгии Лауры Грусенекен A Matter Of Time и песня Нетты Барзилай Toy из Израиля, которую многие эксперты называют одной из фавориток конкурса. Самойлова отметила также "безудержную энергию" группы DoReDos из Молдавии.

Не боится показать свои чувства

Клип Юлии Самойловой. Скриншот видео
Клип Юлии Самойловой набрал более миллиона просмотров на YouTube
Вечерний концерт собрал на площадке Vegas Кунцево не менее тысячи зрителей: некоторые из них образовали плотную толпу прямо возле сцены, другие выбрали позицию наблюдателей на верхних этажах торгово-развлекательного центра.

На сцену вышли певица Aisel, которая представит Азербайджан, музыкальный коллектив DoReDos из Молдавии, певец Севак Ханагян из Армении. Кроме того, перед зрителями выступили участники прошлых лет — Дмитрий Колдун, Полина Богусевич, сестры Толмачевы.

В беседе с журналистами Дмитрий Колдун, который представлял Белоруссию на конкурсе в 2007 году, рассказал, что конкурс дал ему многое, но вновь отправиться на это состязание он пока не готов. Он исполнил русскоязычный вариант песни Work Your Magic, которая 11 лет назад позволила ему занять шестое место.

Певица Юлия Самойлова. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Колдун посоветовал Самойловой не надеяться на победу в Евровидении
Победительница детского Евровидения 2017 года Полина Богусевич призналась, что хотела бы однажды представить страну на взрослом конкурсе, но она осознает, насколько это большая ответственность. Над этим 14-летняя певица обещала подумать в ближайшие несколько лет, а пока она с удовольствием будет болеть за Юлию Самойлову.

"Выбор песни — это очень важно. Песня должна характеризовать человека полностью, как личность. Я считаю, эта песня Юле стопроцентно подходит, она описывает ее чувства и восприятие мира и (то. — Прим. ред.), что она не боится показать себя и показать свои чувства другим", — отметила Богусевич.

Справедливость восторжествовала

Специальным гостем вечера стал Филипп Киркоров, для которого Евровидение уже давно не просто конкурс. Он сам был участником смотра в 1995 году, а последние десять лет неоднократно становился наставником для молодых артистов, которые отправляются в это волнительное музыкальное путешествие. В этом году счастливчиками стали представители Молдавии группа DoReDos.

Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Крепкий евростандарт": эксперты оценили песню Самойловой для Евровидения
В беседе с журналистами Киркоров положительно оценил песню Юлии Самойловой I Won't Break. "Каждая страна выбрала лучшую песню", — подчеркнул он и добавил, что поддерживает Самойлову.

"В прошлом году Юля перенесла очень серьезную травлю, я считаю, несправедливую. В этом году справедливость восторжествовала, она едет представлять свою страну", — сказал Киркоров.

Певица Дина Гарипова, которая представляла Россию в 2013 году, призналась, что ее саму конкурс изменил в лучшую сторону, и пожелала Самойловой удачи.

"У Юли достаточно своего внутреннего опыта, силы, она уверена в себе, хорошо держит себя на сцене", — пояснила Гарипова.

Пропускает песню через себя

Певица Юлия Самойлова. Архив
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нет ничего невозможного: история успеха Юлии Самойловой
Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

Леонид Гуткин рассказал журналистам, что на создание композиции I Won't Break их отчасти вдохновила история Моники Кушинской — популярной польской исполнительницы, которая выступала на конкурсе Евровидение в 2015 году. В результате аварии она оказалась прикована к инвалидной коляске.

"Это трагическая история, она была очень популярной исполнительницей. Мне попалось ее интервью, в котором она рассказывала, что самым сложным было не сломаться. Это "не сломаться" меня зацепило. Я поделился идеей с ребятами, рассказал Юле. Мы общались по телефону, но я чувствовал, что она загорелась", — сказал Гуткин.

Он отметил, что работать с Самойловой в студии было очень легко, поскольку она чувствует эту песню, и результатом он доволен.

"Мне кажется, очень важно, когда исполнитель пропускает песню через себя, а не просто ее воспроизводит", — пояснил он, добавив, что был бы рад продолжить сотрудничество с артисткой.

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