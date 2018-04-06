Машков приступит к обязанностям худрука "Табакерки" 23 апреля‍

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Машков, назначенный художественным руководителем основанного Олегом Табаковым Московского театра-студии, приступит к своим обязанностям после 23 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников на сборе труппы.

Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили нового худрука труппе театра в пятницу.

"Судя по аплодисментам, для вас это не было неожиданностью и вы это назначение воспринимаете благожелательно, и нам это нравится", — сказал Печатников, добавив, что Машков "приступит к своим обязанностям после 23 апреля".

Он отметил, что давно идёт спор о том, кто должен возглавлять театр — актер или режиссер, но у Машкова есть опыт и актерский, и режиссерский. "Это история, когда художественный руководитель "Табакерки", уж извините за каламбур, не выпрыгнул, как черт из табакерки", — пошутил Печатников.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра. Возглавить "Табакерку" сразу предложили Машкову. Он взял время на размышление.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Он снял два фильма: "Сирота Казанская" и "Папа". Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Машков — лауреат премии "НИКА", "Золотой Орел", "ТЭФИ".