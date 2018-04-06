Народному артисту РСФСР Станиславу Любшину исполнилось 85 лет

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием и подчеркнул, что многочисленные поклонники актера и сегодня приходят в театр, чтобы увидеть спектакли с его участием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте ведомства.

"Вы как-то сказали, что театр можно сравнить с музыкой. Именно таким стал для вас знаменитый Московский художественный театр имени А. П. Чехова, на сцене которого вы создали целую галерею самых разных характеров", — написал он в телеграмме.

Глава правительства отметил, что Любшин обладает "особым актёрским даром, широким творческим диапазоном, беспредельной откровенностью", которые помогают Любшину на сцене и в кадре быть "органичным и убедительным".