Жюри объявило список участников Международного конкурса молодых пианистов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стали известны участники II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition: 15 пианистов из 6 стран, отобранные членами жюри, приедут в Москву для очного соревнования, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.
"Нас ждет большое музыкальное событие в преддверии Конкурса Чайковского, удивительные открытия и высочайшего класса исполнения", — сказал накануне соревнования художественный руководитель Grand Piano Competition Денис Мацуев.
Он сообщил, что конкурс будут транслировать онлайн команды Medici и Московской филармонии.
Второй Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет с 29 апреля по 5 мая в Москве. Все конкурсанты, прошедшие отборочный тур, примут участие в двух очных турах: они выступят с сольной программой и в сопровождении симфонического оркестра.
Выносить вердикт будет представительное международное жюри: Сергей Доренский, Борис Петрушанский, Валерий Пясецкий и Станислав Юденич (Россия), Петр Палечный (Польша), Хёнджун Чан (Корея) и Мартин Энгстрём (Швеция).