МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьерная серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" собрала более 11 миллионов просмотров за двое суток с момента публикации в социальной сети "ВКонтакте" и более 7 миллионов просмотров — в "Одноклассниках".

Эксклюзивная премьера мультсериала состоялась во вторник в этих двух социальных сетях, а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Первая серия продолжительностью шесть минут начинается с посвящения Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Как сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева, все серии нового сезона будут посвящены ему.

За два дня с момента публикации в соцсети "ВКонтакте" ролик набрал более 11 миллионов просмотров. В "Одноклассниках" мультфильм посмотрели более 7 миллионов пользователей. Таким образом, на данный момент новый мультфильм оценили более 18 миллионов зрителей.

Накануне, после того, как менее чем за сутки в двух соцсетях мультфильм посмотрели более 13,5 миллиона пользователей, Слащева рассказала РИА Новости, что на киностудии "Союзмультфильм" приятно удивлены выдающимся результатом, который показала премьера.

"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий.