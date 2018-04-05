Бортко поддержал объявление произведений СССР общественным достоянием

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первый зампред главы комитета Госдумы по культуре, российский режиссер Владимир Бортко заявил, что поддерживает и приветствует предложение объявить произведения СССР общественным достоянием.

В среду депутат Олег Смолин (КПРФ) внес в Госдуму проект закона об объявлении общественным достоянием произведений, созданных в Советском союзе по заказу и за счет государства.

"В данном случае я знаю, что он предложил, и полностью с ним согласен. То, что делалось в Советском союзе, это действительно принадлежит народу", — заявил РИА Новости Бортко.