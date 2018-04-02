Московский Театр "Около" дома Станиславского открывает новую сцену

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Московский театр "Около" дома Станиславского во главе с художественным руководителем известным режиссером Юрием Погребничко в понедельник откроет новую сцену, сообщили в пресс-службе театра.

Свою историю этот московский театр отсчитывает с 1988 года, когда в театр-студию "На Красной Пресне" пришел новый худрук народный артист России Юрий Погребничко. Именно тогда театр стал именоваться театром "Около" дома Станиславского. Спектакли, созданные за эти годы, стали обладателями Государственной премии РФ, "Золотой Маски", международных наград, в числе которых главный приз Эдинбургского фестиваля.

В 2004 году в театре произошел пожар, сгорела основная сцена, зрительный зал, склад декораций, цеха реквизита и костюмов, звука и света. Следствие установило, что это было поджог. После 10 лет простоя благодаря департаменту культуры Москвы начался капитальный ремонт.

Строительная компания проходила на фоне непрерывающегося театрального процесса. За эти годы было выпущено 32 новых спектакля, за два из которых "Магадан. Кабаре" и "Ля Эстрада" театр стал обладателем "Золотой маски".

Сейчас ремонтные работы завершены. Театр приобрел новую сцену на 114 мест с верхней и нижней механизацией, трюмом, современным комплексом светового и звукового оборудования, четыре репетиционных зала, два зрительских фойе, буфет, гримерные для артистов, пошивочный и бутафорский цеха, а также костюмерную и другие технические помещения.

Уже сейчас на Новой сцене Погребничко репетирует новый спектакль по знаменитой пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" и музыкальную постановку —ретроспективу "Вернись в Сорренто", премьера которого назначена на 26 апреля.

А с начала сезона театр выпустил две премьеры в рамках Лаборатории молодой режиссуры: "Приключения Незнайки и его друзей на воздушном шаре" и "Соната".

В новом сезоне 2018-19 театр торжественно отметит свой 30-летний юбилей.